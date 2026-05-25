Rubio: ABD-İran arasında bugün anlaşma sağlanabilir

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington ile Tahran arasında olası bir anlaşmaya yönelik temasların sürdüğünü ve gün içinde yeni bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gazetecilere konuşan Rubio, müzakerelerin hâlâ devam ettiğini belirterek, “Dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük,” dedi.

Rubio, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin bugün ilerleme kaydedilebileceğini ifade etti.

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısına yönelik ilk adımı attı

“Henüz nihai bir sonuca ulaşılamadı”

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak teklif ile nükleer müzakerelerin masada olduğunu vurgulayan Rubio, “Umarım bunu başarabiliriz,” diye konuştu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın “kötü bir anlaşmaya” imza atmayacağını söyleyen Rubio, Washington’ın diplomasinin sonuç vermesi için tüm fırsatları değerlendireceğini kaydetti.

Rubio, dün (24 Mayıs) Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından da İran ve Hürmüz Boğazı konusunda gün içinde yeni gelişmeler yaşanabileceğini söylemişti.

ABD ile İran arasında anlaşma sağlanması konusunda “ciddi ilerleme” kaydedildiğini belirten Rubio, ancak henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti. (TY)