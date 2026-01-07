İbrahim Kalın'dan 'süreç' açıklaması: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, MİT'in 99’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı’na "Türkiye Yüzyılında Daha Güvenli ve Daha Güçlü Türkiye" başlıklı bir yazı yazdı. Kalın makalesinde "terörsüz Türkiye" hedefine, teşkilatın operasyonlarına ve istihbarat diplomasine değindi.

MİT Başkanı Kalın, yeni çözüm sürecinin hedefini "PKK’nın feshinden silah bırakmasına, siyasi reformlardan toplumsal barışın tesisine kadar kapsamlı, çok boyutlu ve çok aşamalı, özgün ve yenilikçi bir dönüşüm projesidir" sözleriyle tanımladı.

"İç cephe vurgusu"

Süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyonun sürece kritik ve tarihi katkılar sunduğunu belirten Kalın, sürecin iç cepheyi güçlendirirken yeni bir bölgesel jeopolitiğin de temellerini attığını belirtti.

Kalın, "Terörden arınmış, kardeşlik hukuku ve toplumsal bütünleşme temelinde yükselen yeni dönem, stratejik bir akılla inşa edilen Türkiye Yüzyılı’nın en büyük kazanımlarından biri olacaktır" dedi.

Dış politika mesajları

Kalın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkenin çok boyutlu ve dengeli dış politika stratejisinin yanı sıra gelişen istihbarat kabiliyetleriyle yeni döneme girdiğini aktardı.

Kalın, 2025 yılında teşkilatın geniş bir coğrafi vizyonla çok sayıda başarılı operasyona imza attığını söyledi, "Vatandaşlarımızın maddi ve manevi değerlerini korumak için tehditleri gerçekleşmeden bertaraf etmiş, casusluk girişimlerini engellemiş ve siber saldırılara karşı koymuştur" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik" vurgusu

Kalın, güvenlik konusundaki ilkesini, "Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz. Başkasının güvenliğini yok sayan, kendi güvenliğini garanti altına alamaz" diyerek açıkladı.

Kalın, "Riskleri analiz etme, orta ve uzun vadeli öngörülerde bulunma, tehditleri tespit ve bertaraf etme süreçlerini içeren önleyici istihbarat anlayışı oluşturmaktadır" dedi.

Kalın, Türkiye’ye yönelik casusluk girişimlerinin engellendiğini bildirdi. Espiyonaj yöntemlerinin hızla dönüştüğünü belirten Kalın, "Çevrimiçi operasyon, paravan yapılar, organize suç örgütlerinden faydalanma, dedektiflerden istifade etme gibi yeni usullere başvurulmasına bağlı olarak istihbarata karşı koyma alanında her daim yüksek bir farkındalık ve artan bir kapasiteyle faaliyet yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

(AB)