HABER
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2025 16:15
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2025 16:17
2 dk Okuma

Dışişleri Bakanı Fidan ile IKBY Başkanı Barzani görüştü

Taraflar, ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaparken, Türkiye ve Irak arasındaki su meselesi de görüşmede gündeme geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Fidan ile IKBY Başkanı Barzani görüştü
Fotoğraf: Neçirvan Barzani’nin X hesabı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, bugün Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Barzani’nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, görüşmede her iki taraf da Türkiye’nin Irak ve IKBY ile ilişkilerini geliştirme konusundaki karşılıklı istekliliğini vurguladı.

Taraflar, işbirliği alanlarının nasıl genişletilebileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Rûdaw’da yer alan habere göre ise toplantıda ayrıca Türkiye ile Irak arasındaki “su meselesi” gündeme geldi.

Barzani, su yönetiminin her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve Irak ile Türkiye arasında koordineli biçimde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Musul’da barajın götürdüğü köy, kuraklığın geri getirdiği hafıza
Musul’da barajın götürdüğü köy, kuraklığın geri getirdiği hafıza
29 Eylül 2025

Su meselesi

Türkiye, Fırat ve Dicle nehirlerinin kaynağı üzerinde yer aldığı için bu akarsular üzerinde öncelikli kontrol sahibi.

Türkiye 1970’lerden itibaren özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 22 baraj ve 19 hidroelektrik santrali (HES) inşa etti. Söz konusu projeler Irak’ın iki nehir boyunca su teminini yüzde 80 oranında azalttı.

Irak, özellikle yaz aylarında nehirlerinin su seviyesinin düşmesinden endişe duyuyor ve bu durum tarım, içme suyu ve ekosistem üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor.

Türkiye, enerji ve sulama önceliklerini öne çıkarırken, Irak suyun adil ve yeterli bir şekilde akmasını talep ediyor.

Taraflar arasında teknik komiteler ve veri paylaşım mekanizmaları oluşturulsa da, su yönetimi hâlâ koordinasyon gerektiren hassas bir konu.

Kaynak: Arab Center Washington DC.

(TY)

neçirvan barzani hakan fidan IKBY su sorunu GAP iklim krizi
