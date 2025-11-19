ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 10:28
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 17:58
3 dk Okuma

ORTADOĞU BARIŞ VE GÜVENLİK FORUMU

Mazlum Abdi ve İlham Ahmed, IKBY’de

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, SDG’nin Suriye ordusuna entegre olurken kendi yapısını koruma talebini “gerçekçi değil” diye nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mazlum Abdi ve İlham Ahmed, IKBY’de
Fotoğraf: Rûdaw

6’ncı Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS2025), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde dün (18 Kasım) başladı.

Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen foruma, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin yanı sıra Ortadoğu ile dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce lider, siyasi temsilci, diplomat ve akademisyen katıldı.

2019’da kurulan MEPS Forumu, kısa sürede IKBY ve Irak’ın en önemli yıllık buluşmalarından biri hâline gelerek, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın karşı karşıya olduğu acil sorunların açık ve doğrudan tartışılmasına zemin sunuyor.

Barzani’den barış sürecine ilişkin açıklama

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed de foruma katılan isimlerden.

Rûdaw’ın aktardığına göre, Abdi ile Ahmed forumda konuşacak.

Türkiye’den ise Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve AKP milletvekilleri ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu foruma katıldı.

BBC’den Jiyar Gul’un moderatörlüğünü yaptığı özel oturumda konuşan Neçirvan Barzani, MEPS Forumu’nun organizatörlerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında IKBY’nin bölgede her zaman istikrar ve güven unsuru olmaya çalıştığını söyledi.

Barzani, Türkiye’deki barış sürecine ilişkin değerlendirmesinde Ankara’daki temaslarında özellikle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan edindiği izlenimle sürecin “çok ciddi” olduğunu vurguladı.

40 yıllık bir sorunun bir gecede çözülemeyeceğini belirten Barzani, bunun sabır ve tahammül gerektiren uzun bir süreç olduğunu söyledi:

“Bu sürecin yıllar alabileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar gördüklerimiz, Ankara’da atılan adımlar ve diğer tarafların tutumu sürecin yavaş ilerleyebileceğini gösteriyor ama bence ciddi bir süreçtir. Hepimizin bu sürecin sonuç vermesine katkı sunması değerli.”

IKBY’nin Kandil’e giden heyete her türlü kolaylığı sağladığını ve destek rolü üstlendiğini aktaran Barzani, “Ankara’da sürecin hayata geçirilmesine yönelik çok güçlü bir kararlılık var. Sayın Öcalan’dan da bu sürecin çözülmesi gerektiğine dair net bir vurgu geliyor,” dedi.

“Suriye’de merkeziyetçi sistemin doğru olduğuna inanmıyoruz”

Barzani, Türkiye’deki barış sürecinin Kuzey ve Doğu Suriye’yi nasıl etkileyeceği sorusu üzerine de şöyle dedi:

“Şu an Suriye’de bir gerçeklik var. Cumhurbaşkanı Ahmet Eş-Şara’nın orada bulunmasının Suriye’nin barış ve istikrara dönmesi için büyük bir şans olduğuna inanıyoruz. Biz Suriye’deki kardeşlerimize ilk günden itibaren iki şey söyledik: Şam’a gidin dedik. Suriye’nin yeni bayrağını taşıyın, kimseden davet beklemeyin. Bu sizin ülkeniz, sizin milletiniz, sizin yeriniz. Sizler Suriye’nin geleceğinde aktif bir rol oynamalısınız’ dedik.

“Ama buna rağmen şöyle bir gerçeklik de var. Bu güçler (Mazlum Abdi ve SDG) terörle mücadele ve güvenlik meselesinde hem Suriye’de hem de Kürdistan ve Irak’ı etkileyen konularda büyük bir rol oynadılar. Biz Suriye’de merkeziyetçi bir sistemin doğru bir yönetim sistemi olduğuna inanmıyoruz. Suriye çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü bir ülkedir. Biz Suriye’nin merkezi ve güçlü bir şekilde yönetilmesinin Suriye’yi hiçbir sonuca ulaştırmayacağına inanıyoruz.

“Bir model üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Biz asla şu an Kürdistan Bölgesi’nde sahip olduğumuz modelin orada kopyalanmasını savunmuyoruz. Biz bunu söylemedik. Biz, Suriye’nin kendine özgü durumu ve kendi koşulları doğrultusunda, Suriye’deki gerçekliğe uyum sağlamaları gerektiğini söyledik.”

SDG’nin entegrasyonu

Abdi ile görüşmesini de değerlendiren Barzani, SDG’nin Suriye ordusuna entegre olurken kendi yapısını koruma talebini “gerçekçi değil” diyerek yorumladı.

Kendi deneyimlerine atıfla orduya bireysel katılımın pratik olmadığını, bu nedenle başka bir formül bulunması gerektiğini belirtti.

El Hol kampı gibi sorunların Şam ile SDG arasındaki diyalogla çözülebileceğini vurgulayan Barzani, SDG’nin de kısa sürede bazı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Mart ayından bu yana imzalanan anlaşmaların uygulanmamasını eleştiren Barzani, Suriye’de koşulların hızla değiştiğini ve Kürtlerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini ifade etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu Mazlum Abdi İlham Ahmed neçirvan barzani barış ve demokratik toplum süreci SDG-Şam anlaşması
bu haberin uzantıları
İlham Ahmed: Entegrasyonun uygulanmasında Şam ağır davranıyor
19 Kasım 2025
/haber/ilham-ahmed-entegrasyonun-uygulanmasinda-sam-agir-davraniyor-313682
Mazlum Abdi: Türkiye için bir tehdit değiliz, olmayacağız
19 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-turkiye-icin-bir-tehdit-degiliz-olmayacagiz-313666
ilgili haberler
İlham Ahmed: Türkiye’ye düşmanlık etmedik, buna yarın da niyetimiz yok
Bugün 11:30
/haber/ilham-ahmed-turkiyeye-dusmanlik-etmedik-buna-yarin-da-niyetimiz-yok-313743
10 MART ANLAŞMASI YÜRÜYOR
Mazlum Abdi: "SDG'nin Suriye ordusuna katılımı için Şam'la bir mekanizma üzerinde anlaştık"
18 Ekim 2025
/haber/mazlum-abdi-sdg-nin-suriye-ordusuna-katilimi-icin-sam-la-bir-mekanizma-uzerinde-anlastik-312663
Mazlum Abdi: "SDG ve ordunun birleştirilmesi için ilk anlaşmaya varıldı"
14 Ekim 2025
/haber/mazlum-abdi-sdg-ve-ordunun-birlestirilmesi-icin-ilk-anlasmaya-varildi-312528
"SURİYE'NİN ANA GÜÇLERİ MÜZAKERE EDİYOR"
Mazlum Abdi: "Eskiye dönüş imkansız, ademi merkeziyetçi bir Suriye olmalı"
5 Ağustos 2025
/haber/mazlum-abdi-eskiye-donus-imkansiz-ademi-merkeziyetci-bir-suriye-olmali-310159
"SDG'NİN GELECEĞİ KONUSUNDA FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"
Mazlum Abdi: "Türkiye ile doğrudan ilişkimiz var ve kanallarımız açık"
4 Ağustos 2025
/haber/mazlum-abdi-turkiye-ile-dogrudan-iliskimiz-var-ve-kanallarimiz-acik-310123
ABD BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK
"Mazlum Abdi kendi toplumunu korumaya çalışıyor; SDG Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturmuyor"
31 Temmuz 2025
/haber/mazlum-abdi-kendi-toplumunu-korumaya-calisiyor-sdg-turkiyeye-karsi-bir-tehdit-olusturmuyor-310029
PYD ve SDG KENDİ YOL HARİTASINI ÇİZECEK
Mazlum Abdi: "Öcalan’ın çağrısı PKK’yeydi, doğrudan bizim bölgemiz için değildi"
27 Şubat 2025
/haber/mazlum-abdi-ocalanin-cagrisi-pkkyeydi-dogrudan-bizim-bolgemiz-icin-degildi-304963
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
İlham Ahmed: Entegrasyonun uygulanmasında Şam ağır davranıyor
19 Kasım 2025
/haber/ilham-ahmed-entegrasyonun-uygulanmasinda-sam-agir-davraniyor-313682
Mazlum Abdi: Türkiye için bir tehdit değiliz, olmayacağız
19 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-turkiye-icin-bir-tehdit-degiliz-olmayacagiz-313666
ilgili haberler
İlham Ahmed: Türkiye’ye düşmanlık etmedik, buna yarın da niyetimiz yok
Bugün 11:30
/haber/ilham-ahmed-turkiyeye-dusmanlik-etmedik-buna-yarin-da-niyetimiz-yok-313743
10 MART ANLAŞMASI YÜRÜYOR
Mazlum Abdi: "SDG'nin Suriye ordusuna katılımı için Şam'la bir mekanizma üzerinde anlaştık"
18 Ekim 2025
/haber/mazlum-abdi-sdg-nin-suriye-ordusuna-katilimi-icin-sam-la-bir-mekanizma-uzerinde-anlastik-312663
Mazlum Abdi: "SDG ve ordunun birleştirilmesi için ilk anlaşmaya varıldı"
14 Ekim 2025
/haber/mazlum-abdi-sdg-ve-ordunun-birlestirilmesi-icin-ilk-anlasmaya-varildi-312528
"SURİYE'NİN ANA GÜÇLERİ MÜZAKERE EDİYOR"
Mazlum Abdi: "Eskiye dönüş imkansız, ademi merkeziyetçi bir Suriye olmalı"
5 Ağustos 2025
/haber/mazlum-abdi-eskiye-donus-imkansiz-ademi-merkeziyetci-bir-suriye-olmali-310159
"SDG'NİN GELECEĞİ KONUSUNDA FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"
Mazlum Abdi: "Türkiye ile doğrudan ilişkimiz var ve kanallarımız açık"
4 Ağustos 2025
/haber/mazlum-abdi-turkiye-ile-dogrudan-iliskimiz-var-ve-kanallarimiz-acik-310123
ABD BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK
"Mazlum Abdi kendi toplumunu korumaya çalışıyor; SDG Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturmuyor"
31 Temmuz 2025
/haber/mazlum-abdi-kendi-toplumunu-korumaya-calisiyor-sdg-turkiyeye-karsi-bir-tehdit-olusturmuyor-310029
PYD ve SDG KENDİ YOL HARİTASINI ÇİZECEK
Mazlum Abdi: "Öcalan’ın çağrısı PKK’yeydi, doğrudan bizim bölgemiz için değildi"
27 Şubat 2025
/haber/mazlum-abdi-ocalanin-cagrisi-pkkyeydi-dogrudan-bizim-bolgemiz-icin-degildi-304963
Sayfa Başına Git