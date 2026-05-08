HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.05.2026 08:33 8 Mayıs 2026 08:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.05.2026 09:44 8 Mayıs 2026 09:44
Okuma Okuma:  1 dakika

İBB’ye yeni operasyon: 30 gözaltı kararı

Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken, bu isimler arasında Oktay Özel ile Tuğba Ölmez Hancı da yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı kararı
Görsel: Sosyal Medya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye iştiraki Ağaç AŞ’de arama çalışmalarına başladı. Soruşturmanın kapsamının genişlediği belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye yönelik soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alınırken, bu isimler arasında Oktay Özel ile Tuğba Ölmez Hancı da yer aldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin yurt dışında olduğu, bu nedenle yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise Ağaç AŞ’nin genel merkezinde ve belirlenen adreslerde geniş çaplı aramalar yapılıyor. Dosyanın içeriği ve gözaltı gerekçelerine ilişkin henüz ayrıntılı resmi bilgi paylaşılmadı. Emniyet birimlerinin incelemeleri sürüyor.

Başsavcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarının incelendiğini belirtti.

Açıklamada, 8 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, 29 kişinin yakalandığı ve yurt dışında bulunan 1 kişiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisine yer verildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu
