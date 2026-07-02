TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 02.07.2026 12:25 2 Tîrmeh 2026 12:25
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.07.2026 13:25 2 Tîrmeh 2026 13:25
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Hesab û malperên medyaya Kurdî hatin astengkirin

Saziya Ragihandin û Teknolojiyên Agahdariyê (BTK), malperên înternetê yên Nûmedya24, Azadiya Welat û Ajansa Welat asteng kir. Her weha BTKê hesabên Xê yên Nûmedya24 û Ajansa Welat jî li Tirkiyeyê asteng kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Hesab û malperên medyaya Kurdî hatin astengkirin

Saziya Ragihandin û Teknolojiyên Agahdariyê (BTK), hesab û malperên medyaya Kurdî asteng kir.

Malper û hesaba Xê ya fermî ya Nûmedya24ê ku bi dirûşma “Ji bo rastiyê dengekî nû” bi tirkî û kurdî weşanê dike, ji 1ê Tîrmehê pê ve li Tirkiyeyê hatin astengkirin.

Ajansê ragihand ku biryara astengkirina li ser navnîşana “www.numedya24.com” bêyî ku tu biryara dadgehê an jî hincetek were nîşandan hatiye girtin. Di lêkolîna li ser “Rûpela Lêpirsîna Agahiyên Malperê” ya BTKê de hat dîtin ku astengkirina gihandina malperê bi biryara BTKê hatiye girtin. 

Di biryara pêwendîdar a li ser malpera BTKê de weha hatiye gotin: “Navnîşana numedya24.com ê, bi biryara Saziya Ragihandin û Teknolojiyên Agahdariyê ya bi dîroka 01/07/2026an û bi hejmara 490.05.01.2026.-748333an hatiye astengkirin.”

Hesaba fermî ya Xê ya Nûmedya24’ê “@NuMedya24” jî ku nêzî salek berê hatibû vekirin û zêdetirî 22 hezar şopînerên wê hene, di heman dîrokê de li Tirkiyeyê hat astengkirin. 

Di agahdarkirina ku ji aliyê Xê ve ji Nûmedya24ê re hatî şandin de hat diyarkirin ku ev astengî “li gorî xala 8/A ya Qanûna bi hejmar a 5651ê” pêk hatiye. 

Azadiya Welat û Ajansa Welat jî hatin astengkirin

BTKê malperên înternetê yên Rojnameya Azadiya Welat û Ajansa Welat jî ku bi kurdî weşanê dikin, asteng kir. Li gel vê, hesaba Xê ya Ajansa Welat jî li Tirkiyeyê asteng kir.

Ev malper û hesabên ku li Tirkiyeyê hatine girtin, ji bo bikarhênerên li derveyî Tirkiyeyê hîn jî vekirî ne û tên dîtin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
astengkirina malperan astengkirin Ajansa Welat Azadiya Welat
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê