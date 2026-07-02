Hesab û malperên medyaya Kurdî hatin astengkirin
Saziya Ragihandin û Teknolojiyên Agahdariyê (BTK), hesab û malperên medyaya Kurdî asteng kir.
Malper û hesaba Xê ya fermî ya Nûmedya24ê ku bi dirûşma “Ji bo rastiyê dengekî nû” bi tirkî û kurdî weşanê dike, ji 1ê Tîrmehê pê ve li Tirkiyeyê hatin astengkirin.
Ajansê ragihand ku biryara astengkirina li ser navnîşana “www.numedya24.com” bêyî ku tu biryara dadgehê an jî hincetek were nîşandan hatiye girtin. Di lêkolîna li ser “Rûpela Lêpirsîna Agahiyên Malperê” ya BTKê de hat dîtin ku astengkirina gihandina malperê bi biryara BTKê hatiye girtin.
Di biryara pêwendîdar a li ser malpera BTKê de weha hatiye gotin: “Navnîşana numedya24.com ê, bi biryara Saziya Ragihandin û Teknolojiyên Agahdariyê ya bi dîroka 01/07/2026an û bi hejmara 490.05.01.2026.-748333an hatiye astengkirin.”
Hesaba fermî ya Xê ya Nûmedya24’ê “@NuMedya24” jî ku nêzî salek berê hatibû vekirin û zêdetirî 22 hezar şopînerên wê hene, di heman dîrokê de li Tirkiyeyê hat astengkirin.
Di agahdarkirina ku ji aliyê Xê ve ji Nûmedya24ê re hatî şandin de hat diyarkirin ku ev astengî “li gorî xala 8/A ya Qanûna bi hejmar a 5651ê” pêk hatiye.
Azadiya Welat û Ajansa Welat jî hatin astengkirin
BTKê malperên înternetê yên Rojnameya Azadiya Welat û Ajansa Welat jî ku bi kurdî weşanê dikin, asteng kir. Li gel vê, hesaba Xê ya Ajansa Welat jî li Tirkiyeyê asteng kir.
Ev malper û hesabên ku li Tirkiyeyê hatine girtin, ji bo bikarhênerên li derveyî Tirkiyeyê hîn jî vekirî ne û tên dîtin.
(HA/AY)