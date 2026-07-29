Hasta mahpus Kendal Barut tedavi edilmezse diğer gözünü de kaybedecek

*Çatışmada yaralandıktan sonra tutuklanan Barut, ameliyat edilmediği için bir gözünü kaybetti ve hastaneye gidişte ağız içi arama dayatmasını kabul etmediği için tedavi görmüyor. Tedavi edilmemesi durumunda diğer gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Adana Suluca 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Kendal Barut tedavi edilmiyor.

Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre, çatışmada yaralandıktan sonra tutuklanan Barut, bu süreçte ameliyat edilmediği için bir gözünü kaybetti. Tutuklandıktan sonra revirden Nöroloji bölümüne sevk edilen Barut, hastaneye gidişte ağız içi arama dayatmasını kabul etmediği için 5 yıldır tedavi edilmiyor. Barut, tedavi edilmediği için diğer gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Barut’un babası Abdulkadir Barut, hem oğlunun sağlık durumuna hem de cezaevinde yaşanan ihlallere dair konuştu.

"Doktora götürmemek adına her türlü yöntem deneniyor"

Barut, “Oğlum tedavi olmuş olsaydı belki gözünü kaybetmezdi. Elbette hastane ya da revir amaçlı koğuşundan çıkmış olsa da; iyileştirme adı altında bir tedavi uygulanmadı. Cezaevinde doktora götürmemek adına her türlü yöntem deneniyor” dedi.

Oğlunun henüz hüküm giymemesine rağmen yüksek güvenlikli cezaevinde tutulmasına tepki gösteren Barut, oğlunun sağlığından endişe duyduğunu söyledi.

Cezaevlerindeki hak ihlallerini de anlatan Barut, şöyle dedi:

“Bu yaz aylarında 40-45 derece sıcaklık var. Biz dışarda açık ve geniş alanlarda zorlanırken, onlar küçük ve daima havasız olan hücrelerinden günlük sadece bir saat tek havalandırmaya çıkarılıyorlar. Herhangi bir sosyal aktivite alanları dahi yok."

“Görüşlerde çocuklarımıza ihtiyaç dahilinde götürdüğümüz eşyaları elden veremiyoruz. Kargo dayatması yapılıyor. Zaten görüşlere geliş-gidişimiz bizi ekonomik açıdan zorluyor. 8 saat gidiş, 8 saat geliş olan bir yol bizi zorluyorken; kargo dayatması da başka bir sorun haline geliyor. Bir diğer sorunda cezaevi işleyişi konusunda bizi bilgilendirme yapılmaması. Bir görüş günü cezaevine gittiğimizde bize ‘Görüş günü değişti, bugün görüş yok’ denilince onca yol görüş yapmadan dönmeye mecbur bırakılıyoruz. Ailelerin haberdar olması gereken tebligatları, tutsakların telefon görüşünden sonra bildiriyorlar.”

"Adeta mahpuslarla bir savaş halindeler"

Barut son olarak Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne değindi, “Cezaevlerine baktığımızda böylesi bir süreçten bahsetmek mümkün değil. Çünkü adeta mahpuslarla bir savaş halindeler. Eğer bir süreçten bahsediyorsak gerekliliklerine göre de davranmamız gerekiyor. Sürecin ruhuna uygun adımlar atılmalı. Hasta mahpuslar bırakılmalı” dedi.

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(EMK)