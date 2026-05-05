ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 10:54 5 Mayıs 2026 10:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 11:00 5 Mayıs 2026 11:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Halkların İklim Zirvesi İstanbul Meclisi kuruldu

Sivil toplumdan gençlik hareketlerine, siyasi yapılardan bağımsız aktivistlere uzanan geniş katılımlı buluşmada Halkların İklim Zirvesi'nin İstanbul Meclisi kuruluşunu deklare etti. İklim krizine karşı adil, eşitlikçi ve doğayla uyumlu çözümler için ortak mücadele çağrısı yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Halkların İklim Zirvesi İstanbul Meclisi kuruldu

Halkların İklim Zirvesi İstanbul buluşması, 3 Mayıs Pazar günü Beyoğlu, Divriği Kültür Derneği’nde geniş bir katılımla gerçekleşti. İklim adaletini, eşitliği ve doğayla uyumlu bir yaşamı savunan farklı kesimlerden 90’dan fazla katılımcıyla ile birlikte Halkların İklim Zirvesi İstanbul Meclisi kuruldu.

Halkların İklim Zirvesi İstanbul buluşması; ortak mücadele zemininin güçlendirilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, siyasi partiler, gençlik hareketleri ve bağımsız aktivistlerin katılımıyla gerçekleşti. Süreç kolektif bir şekilde yürütülecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını ve moderasyonunu Nil Ormanlı üstlendi. Demet Parlar, “COP31 ve Halkların İklim Zirvesi nedir?” başlıklı bir sunum yaptı. Çiğdem Özbaş, Glasgow ve Belem deneyimlerini aktarırken, Ege Tok Halkların İklim Zirvesi’nin bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları aktardı. Kübra Ayçiçek İstanbul’un ekolojik sorunlarına odaklanan bir sunum gerçekleştirirken, üniversite öğrencisi Meryem Ergün ise gençliğin sürece dair perspektifini dile getirdi.

Yapılan sunumlarda iklim krizinin her geçen gün derinleştiğine, bu krize karşı geliştirilen resmi politikalar ile uluslararası zirvelerin gerçek çözümler üretmekte yetersiz kaldığına dikkat çekilirken Birleşmiş Milletler’in her yıl düzenlediği Taraflar Konferansı’nın (COP) bu yıl Kasım ayında Türkiye’de, Antalya’da gerçekleştirilecek olmasına rağmen, yıllardır süren bu toplantılara karşın krizin büyümeye devam ettiği; doğa tahribatının arttığı ve en az kirletenlerin en ağır bedelleri ödemeyi sürdürdüğü vurgulandı. Çözümün yalnızca devletler arası müzakerelerde değil; iklim adaletsizliğini doğrudan yaşayanların deneyimlerinde, dayanışmasında ve ortak mücadelesinde bulunduğu dile getirildi.

Forum kısmında ise katılımcılar, Halkların İklim Zirvesi’ne dair beklentileri ve zirveye dair sunabilecekleri katkılara dair görüşlerini paylaştı. Buluşmanın sonunda ise Halkların İklim Zirvesi İstanbul Meclisi’nin kurulması için tüm katılımcılara açık bir çağrı yapıldı.

İstanbul buluşması, 14-18 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek Halkların İklim Zirvesi sürecinin birlikte örülmesi ve iklim krizine karşı gerçek ve adil çözümleri birlikte üretme iradesi açısından önemli bir adım oldu. Buluşma, önümüzdeki süreçte daha geniş katılımlı buluşmaların ve ortak çalışmaların sürdürüleceği vurgusu ile sona erdi.

Halkların İklim Zirvesi’ni X ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Halkların İklim Zirvesi Meclisi’ne buradaki formdan katılabilirsiniz.

İklim krizi ve toplumsal sorumluluk
İklim krizi ve toplumsal sorumluluk
18 Mart 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Halkların İklim Zirvesi COP31
ilgili haberler
İklim krizi ve toplumsal sorumluluk
18 Mart 2026
/yazi/iklim-krizi-ve-toplumsal-sorumluluk-317797
COP31’in ötesinde Antalya’da Halkların İklim Zirvesi
27 Şubat 2026
/haber/cop31in-otesinde-antalyada-halklarin-iklim-zirvesi-317169
Antalya'da sivil toplumdan COP31 hazırlığı
18 Şubat 2026
/haber/antalya-da-sivil-toplumdan-cop31-hazirligi-316842
Türkiye’nin 2025 karnesi kötü, umutlar #COP31’e
30 Aralık 2025
/haber/turkiyenin-2025-karnesi-kotu-umutlar-cop31e-315081
#COP31 Türkiye’de: Siyasi irade için samimiyet sınavı
24 Kasım 2025
/haber/cop31-turkiyede-siyasi-irade-icin-samimiyet-sinavi-313822
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İklim krizi ve toplumsal sorumluluk
18 Mart 2026
/yazi/iklim-krizi-ve-toplumsal-sorumluluk-317797
COP31’in ötesinde Antalya’da Halkların İklim Zirvesi
27 Şubat 2026
/haber/cop31in-otesinde-antalyada-halklarin-iklim-zirvesi-317169
Antalya'da sivil toplumdan COP31 hazırlığı
18 Şubat 2026
/haber/antalya-da-sivil-toplumdan-cop31-hazirligi-316842
Türkiye’nin 2025 karnesi kötü, umutlar #COP31’e
30 Aralık 2025
/haber/turkiyenin-2025-karnesi-kotu-umutlar-cop31e-315081
#COP31 Türkiye’de: Siyasi irade için samimiyet sınavı
24 Kasım 2025
/haber/cop31-turkiyede-siyasi-irade-icin-samimiyet-sinavi-313822
Sayfa Başına Git