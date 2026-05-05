Halkların İklim Zirvesi İstanbul buluşması, 3 Mayıs Pazar günü Beyoğlu, Divriği Kültür Derneği’nde geniş bir katılımla gerçekleşti. İklim adaletini, eşitliği ve doğayla uyumlu bir yaşamı savunan farklı kesimlerden 90’dan fazla katılımcıyla ile birlikte Halkların İklim Zirvesi İstanbul Meclisi kuruldu.

Halkların İklim Zirvesi İstanbul buluşması; ortak mücadele zemininin güçlendirilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, siyasi partiler, gençlik hareketleri ve bağımsız aktivistlerin katılımıyla gerçekleşti. Süreç kolektif bir şekilde yürütülecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını ve moderasyonunu Nil Ormanlı üstlendi. Demet Parlar, “COP31 ve Halkların İklim Zirvesi nedir?” başlıklı bir sunum yaptı. Çiğdem Özbaş, Glasgow ve Belem deneyimlerini aktarırken, Ege Tok Halkların İklim Zirvesi’nin bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları aktardı. Kübra Ayçiçek İstanbul’un ekolojik sorunlarına odaklanan bir sunum gerçekleştirirken, üniversite öğrencisi Meryem Ergün ise gençliğin sürece dair perspektifini dile getirdi.

Yapılan sunumlarda iklim krizinin her geçen gün derinleştiğine, bu krize karşı geliştirilen resmi politikalar ile uluslararası zirvelerin gerçek çözümler üretmekte yetersiz kaldığına dikkat çekilirken Birleşmiş Milletler’in her yıl düzenlediği Taraflar Konferansı’nın (COP) bu yıl Kasım ayında Türkiye’de, Antalya’da gerçekleştirilecek olmasına rağmen, yıllardır süren bu toplantılara karşın krizin büyümeye devam ettiği; doğa tahribatının arttığı ve en az kirletenlerin en ağır bedelleri ödemeyi sürdürdüğü vurgulandı. Çözümün yalnızca devletler arası müzakerelerde değil; iklim adaletsizliğini doğrudan yaşayanların deneyimlerinde, dayanışmasında ve ortak mücadelesinde bulunduğu dile getirildi.

Forum kısmında ise katılımcılar, Halkların İklim Zirvesi’ne dair beklentileri ve zirveye dair sunabilecekleri katkılara dair görüşlerini paylaştı. Buluşmanın sonunda ise Halkların İklim Zirvesi İstanbul Meclisi’nin kurulması için tüm katılımcılara açık bir çağrı yapıldı.

İstanbul buluşması, 14-18 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek Halkların İklim Zirvesi sürecinin birlikte örülmesi ve iklim krizine karşı gerçek ve adil çözümleri birlikte üretme iradesi açısından önemli bir adım oldu. Buluşma, önümüzdeki süreçte daha geniş katılımlı buluşmaların ve ortak çalışmaların sürdürüleceği vurgusu ile sona erdi.

