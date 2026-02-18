ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 18.02.2026 13:27 18 Şubat 2026 13:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.02.2026 13:43 18 Şubat 2026 13:43
Okuma Okuma:  2 dakika

Antalya'da sivil toplumdan COP31 hazırlığı

Kasım ayında Antalya'da toplanacak COP31 öncesinde Antalya'da yerel örgütler bir araya geldi. Antalya Barosu'nun çağrısı ile bir araya gelen Antalya İklim Adaleti Forumu'nun çalışmaları için de sekreterya oluşturuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Antalya'da sivil toplumdan COP31 hazırlığı

Antalya Barosu’nun çağrısı ve ev sahipliğinde 28 Ocak 2026’da düzenlenen Antalya İklim Adaleti Forumu, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları, siyasi partiler, Kent Konseyi, yerel yönetim temsilcileri ve yurttaşların katılımıyla toplandı. Forumun sonunda yayımlanan Sonuç Bildirgesi’nde, iklim krizine karşı mücadelenin “tepeden inme” değil, yerelden, yatay ve katılımcı süreçlerle yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Bildirgede, iklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun değil, toplumsal eşitsizlikleri derinleştiren bir adalet sorunu olduğunu belirtiliyor. Metinde; yoksulların, işçilerin, kadınların, çocukların, yaşlıların, göçmenlerin ve engellilerin iklim etkilerine karşı daha kırılgan olduğu vurgulanarak, iklim politikalarının bu grupları koruyacak biçimde ve hak temelli bir yaklaşımla şekillendirilmesi çağrısı yapılıyor.

Forum, iklim adaletini; sağlıklı çevrede yaşama, su ve gıdaya erişim, barınma gibi temel haklarla birlikte ele alırken, kentlerin insan haklarına dayalı biçimde planlanması ve “dayanıklı topluluklar”ın inşasını da hedef olarak tarif ediyor.

Antalya’ya ilişkin tespitler

Sonuç Bildirgesi’nde Antalya’da iklim adaletsizliğine yol açtığı belirtilen başlıklar arasında; kıyıların betonlaşması, doğal sit alanlarının imara açılması, tarım alanları ile su varlıklarının plansız kullanım ve projelerle baskı altında olması, orman yangınları ve maden/enerji projelerinin ekosistemlere etkisi yer alıyor. Metinde ayrıca, rant odaklı kentleşmenin kamusal alanları daralttığı, şeffaflık ve katılım eksikliği nedeniyle kent hakkının ihlal edildiği ifade ediliyor.

Sekreterya kararı: “Açık, kapsayıcı, esnek”

Forumun en somut kararlarından biri, Antalya’daki çevre, iklim ve kent mücadelelerini koordine etmek amacıyla Antalya İklim Adaleti Forumu Sekreteryası kurulması oldu. Bildirgeye göre sekreterya; forum kararlarının takibi, iletişim ve bilgi akışının sağlanması, etkinlik ve kampanyaların örgütlenmesi, yerel sorunlara ilişkin veri ve raporların derlenmesi gibi görevler üstlenecek. Yapının herkese açık, yatay ve genişlemeye uygun olması hedefleniyor.

COP31 vurgusu ve yol haritası

Metinde, Kasım 2026’da Antalya’da yapılacağı belirtilen COP31 sürecine dikkat çekilerek, iklim adaletinin devletler arası müzakerelere bırakılmaması gerektiği savunuluyor. Forum, COP31 öncesinde ve sırasında halkın doğrudan katılımına dayalı yan etkinlikler ve buluşmalar örgütlemeyi amaçladığını kaydediyor.

Sonuç Bildirgesi, Antalya’da yaşayan tüm kesimleri –işçiler, çiftçiler, gençler, kadınlar, esnaf, emekliler, öğrenciler, engelliler, yerli halklar, göçmenler– iklim adaleti mücadelesine katılmaya çağırarak sona eriyor.

Bildirgenin tam metni için tıklayınız

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
COP31 Antalya iklim
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git