“Filistin artık coğrafyayla sınırlı değil”

Filistin’de İsrail’in sürdürdüğü işgal, kuşatma ve saldırılar sürerken, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Filistinliler de hem gündelik yaşamlarını sürdürmeye hem de Filistin’le bağlarını korumaya çalışıyor. Özellikle Gazze’ye yönelik saldırıların ardından Türkiye’ye gelen Filistinli öğrenci, akademisyen ve ailelerin sayısında artış yaşanırken, diasporanın karşı karşıya kaldığı ihtiyaçlar da daha görünür hale geldi.

İstanbul’da kurulan Beyt Filastin (Filistin Evi), bu ihtiyaçlardan hareketle ortaya çıkan bir girişim. Türkiye’de yaşayan Filistinliler ile Filistin dayanışması yürüten kişi ve kurumları ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlıyor.

Merkezin kurucuları, Beyt Filastin’i Filistin’i diasporada canlı tutan, Filistinliler arasındaki bağları güçlendiren ve Türkiye’deki dayanışma ağlarını büyüten bir buluşma noktası olarak tanımlıyor. Aynı zamanda Filistin halkının deneyimlerinin doğrudan aktarılabileceği, kamuoyunda yaygın olan yanlış ya da eksik bilgilerin tartışılabileceği bir alan yaratmayı amaçlıyorlar.

Beyt Filastin’in kuruluşunu, çalışmalarını ve hedeflerini Hasan Tahravi ve Ümit Doğru ile konuştuk.

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“Filistin diasporasıyla Filistin halkı arasında bir köprü”

Beyt Filastin’i kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Bu merkez, Türkiye’deki Filistin diasporasının hangi somut ihtiyacına karşılık geliyor?

Doğru: Türkiye’de yaşayan Filistinliler ve Türkiyeli Filistin dayanışma gönüllülerinden oluşan bir grup olarak, son yıllarda şiddetlenen Filistin’deki işgal ve imha politikalarına karşı Filistin halkının süregiden kararlı direnişinin, bu direnişin neşet ettiği kültürel ve politik birikimin Türkiye’de daha iyi anlaşılması ve böylece Türkiye’den bu kararlı halk mücadelesiyle kurulacak bağın zenginleştirilmesi hayaliyle bir araya geldik.

Tahravi: İlk aşamada Beyt Filastin/Filistin Evi’nin İstanbul’da yaşayan Filistinlilerin geleceği bir yer olmasını amaçlıyoruz. Çünkü bizce çeşitli nedenlerle Türkiye’ye gelmiş olan Filistinlilerin karşılaştıkları sorunları çözmek için doğru yaklaşım, düşüncelerin karşılıklı aktarılması, paylaşılması.

İstanbul’da soykırım savaşı nedeniyle Türkiye’ye gelmek zorunda kalmış çok sayıda Filistinli öğrenci ve aile yaşıyor. İçlerinde savaşta yaralananlar da İsrail işgal güçleri tarafından tutsak alınıp serbest bırakılmış olanlar da var. Haliyle hayatta karşılaştıkları zorluklar oluyor, biz de Beyt Filastin’de Türkiyeli dostlarımızla elbirliğiyle çalışarak, İstanbul’da yaşarken karşılarına çıkan sorunları daha kolay ve daha çabuk yenebilmeleri için onlara yardımcı olmaya gayret ediyoruz.

Öte yandan, Filistin Evi/Beyt Filastin’in Filistin diasporasıyla Filistin’deki Filistin halkı arasında topraklarına bağlılıklarını ve kararlılıklarını destekleyecek bir iletişim köprüsü olması için çaba gösteriyoruz.

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"Dünyaya yayılmış Filistin kurumları ağının bir parçasıyız"

Beyt Filastin’i yalnızca kültürel etkinliklerin yapıldığı bir alanın ötesinde, “Filistin’i diasporada canlı tutan” bir mekân olarak tanımlıyorsunuz. Bu ifade sizin için ne anlama geliyor?

Tahravi: Filistin Evi/Beyt Filastin gerçekten de Filistinli insanların sinema, kültür, edebiyat, şiir, el işleri ve başka alanlarındaki başarılarına ışık tutmak amacıyla seminerler, etkinlikler, Filistin film gösterimleri ve Filistinli yazarların ve yapıtların tanıtımı yoluyla Filistin halkının yaşamının kültürel yönlerine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Aynı zamanda Filistinliler yarısı -7 milyonu- diasporada, Filistin’in dışında yaşayan- 14 milyonu aşkın nüfuslu bir halk. Onun için diasporadaki bu büyük Filistinli kitlesinin Filistin mücadelesine bağlılığını ve etkinliğini korumaya çalışmak büyük önem taşıyor. Biz Filistin Evi/Beyt Filastin’de bütün dünyaya yayılmış büyük bir Filistin dernekleri ve kurumları ağının parçasıyız. Birbirimizi tamamlıyoruz ve ortak amaçlar için -her şeyden önce Filistin halkının haklarını savunmak, kurtuluş için, nehirden denize kadar bağımsız, demokratik bir devletin kurulması için verdikleri meşru mücadeleyi desteklemek; Filistin anlatısını yaygınlaştırmak ve Filistin davasını genç kuşaklara öğretmek; İsrail işgalinin ve yanıltıcı anlatılarının çarpıtmalarını kamuoyuna açıklamak için- çalışıyoruz.

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“Filistin halkının sözünü daha fazla duyurmak istiyoruz”

Merkezde düzenlenen kitap tartışmaları, film gösterimleri ve atölyeler Türkiye’deki daha geniş bir kamuya da açık. Türkiye’de Filistin meselesine dair bilgi ve algı konusunda en temel eksiklik sizce ne?

Doğru: Türkiye siyasetinde ve kamuoyunda, Filistin aslında uzun zamandır önemli bir gündem maddesi olageldi. 70’li yıllarda enternasyonal kurtuluş mücadelesinin ana merkezlerinden biri olarak; Türkiyeli devrimcilerin dönüp baktığı, öğrendiği ve bizatihi Filistinli örgütlerle kaynaştığı dönemler yaşandı.

Dünyadaki politik dönüşümle birlikte Türkiye kamuoyunun daha muhafazakâr cenahının Filistin’le ilişkilenmeye başladığını söyleyebiliriz ama bu ilişkilenmenin “Filistin davası”nın içerdiği kapsamlı askeri ve politik çatışmayı açığa çıkaran bir nitelik gösterdiğini söylemek zor. Bu ilişkilenme daha ziyade “dini hassasiyetler” çerçevesinde ele alındığından, Filistin davasının zafere ulaşması için ihtiyacı olan anlamlı bir dayanışma pratiği üretilmesine katkısı olmadı. Hatta aksine, Filistin’de yaşanan şeyin dini ya da etnik temelli bir çatışma olduğu şeklinde hatalı algılara yol açtı. Biz de Filistin halkının tüm zenginliği içinde tarihini, kültürünü, taleplerini ve özlemlerini daha fazla işleyerek, onların sözünü daha fazla duyarak, Türkiye’de Filistin mücadelesinin hakiki bir portresini ortaya çıkarmak istiyoruz.

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Beyt Filastin’i kurarken uzun vadede nasıl bir hedef koydunuz? Bu mekânın Türkiye’deki Filistin dayanışma hareketi içinde nasıl bir rol oynamasını istiyorsunuz?

Tahravi: Açık seçik, basit ve ulaşılabilir hedeflerimiz var: Türkiye’de Filistin’in sesini yükseltmek; Türkiye halkıyla her alanda dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirmek; Türkiye kamuoyunun gözden kaçırabileceği konulara dikkat çekmek... Derneğimizi gerçekten Türkiye’deki her Filistinlinin ve Filistin’i yüreğinde taşıyan her destekçinin evine dönüştürmeye uğraşıyoruz.

Dayanışma hareketindeki rolümüze gelince, Filistin’in artık coğrafyayla sınırlanmış olmadığını söylüyoruz. Hele Siyonist oluşumun Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım savaşından, 200 bini aşkını Filistinlinin şehit olması ya da yaralanmasından, işgalin Kudüs ve Batı Şeria’yı denetim altına alma girişimlerinden ve Filistin halkını hedef alan sürekli baskı ve yerinden etme politikalarından sonra...

Bütün bunlar, geleneksel biçimleri aşarak her tür boykottan yürüyüş ve gösterilere, Siyonist varlığın yöneticileri arasındaki savaş suçlularının yargılanmasına kadar yeni destek ifadelerini ortaya çıkaran gelişkin bir Filistin’le dayanışma biçimini yaratıyor.

(ZA/NÖ)