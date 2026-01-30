Filistin’e Özgürlük Platformu: Vanaları kapat, ilişkiyi kes

Filistin’e Özgürlük Platformu, Türkiye’den İsrail’e petrol sevkıyatının sürmesini protesto etmek ve İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerle dayanışmak amacıyla 31 Ocak Cumartesi günü üç ilde eylem düzenleyecek.

Platform, Filistin Gençlik Hareketi (PYM), Filistin İçin Enerji Ambargosu (EEFP) ve İlerici Enternasyonal’in ortak hazırladığı rapora dikkat çekerek, “Türkiye, imzaladığı Bogota Bildirisi’ndeki taahhütlerini yerine getirmiyor; Siyonistlere, soykırımın yakıtı olarak kullanılan ham petrolü göndermeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“Vanaları kapat, ilişkiyi kes” sloganıyla Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak eylemlerde hükümete, İsrail’e yönelik “tam ambargo” çağrısı yapılacak.

Saat: 16.00

Yer: Çankaya Belediyesi Arkası; Yüksel Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ne.

Saat: 16.00

Yer: Süreyya Operası Önü, Kadıköy

Saat: 15.00

Yer: ÖSYM Binası Önü, Alsancak

Filistin’e Özgürlük Platformu hakkında

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından Filistin halkıyla dayanışmak amacıyla kurulan ve 9 Aralık 2023’te, Birinci İntifada’nın yıl dönümünde Kadıköy’de bir insan zinciri oluşturan platform, kendisini şöyle tanımlıyor:

“Filistin’e Özgürlük girişimini başlatan bizler, Türkiye’nin bir yandan Filistin halkının yanında gibi görünüyorken bir yandan da İsrail’le ikili ilişkileri ve ticari iş birliklerini sürdürmesine karşıyız. Fakat İsrail’e karşı çıkarken, genel olarak Yahudileri, özel olarak da Türkiyeli Yahudileri suçlayan, ırkçılık yapan ve antisemitist yaklaşımları benimseyenlere de ses çıkarıyoruz. Toplumun çok çeşitli kesimlerinden bir araya gelenlerin oluşturduğu bir platform olarak herkesi bu girişimin aktif bir parçası olmaya çağırıyoruz.”