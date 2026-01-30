ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:30
 SG: Son Güncelleme: 30.01.2026 10:37
Okuma Okuma:  2 dakika

31 OCAK’TA ÜÇ KENTTE EYLEM

Filistin’e Özgürlük Platformu: Vanaları kapat, ilişkiyi kes

Türkiye’nin ticaret ambargosuna rağmen Ceyhan Limanı üzerinden İsrail’e petrol sevkıyatına devam etmesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de protesto edilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Filistin’e Özgürlük Platformu: Vanaları kapat, ilişkiyi kes
Fotoğraf: ETHA

Filistin’e Özgürlük Platformu, Türkiye’den İsrail’e petrol sevkıyatının sürmesini protesto etmek ve İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerle dayanışmak amacıyla 31 Ocak Cumartesi günü üç ilde eylem düzenleyecek.

Platform, Filistin Gençlik Hareketi (PYM), Filistin İçin Enerji Ambargosu (EEFP) ve İlerici Enternasyonal’in ortak hazırladığı rapora dikkat çekerek, “Türkiye, imzaladığı Bogota Bildirisi’ndeki taahhütlerini yerine getirmiyor; Siyonistlere, soykırımın yakıtı olarak kullanılan ham petrolü göndermeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“İsrail’e ambargo sürerken Türkiye’den petrol sevkiyatı devam ediyor”
FİLİSTİN GENÇLİK HAREKETİ’NİN RAPORU
“İsrail’e ambargo sürerken Türkiye’den petrol sevkiyatı devam ediyor”
27 Ocak 2026

“Vanaları kapat, ilişkiyi kes” sloganıyla Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak eylemlerde hükümete, İsrail’e yönelik “tam ambargo” çağrısı yapılacak.

Soykırım Vanaları Hala Açık - Türkiye’nin İsrail’e Gizli Ham Petrol Sevkiyatlarını Teşhir Ediyoruz” başlıklı raporda, 2 Mayıs 2024 ile 1 Aralık 2025 tarihleri arasında Ceyhan Limanı’ndan ayrılan ancak konşimentoda belirtilen varış limanlarına hiçbir zaman ulaşmamış 57 ham petrol sevkiyatı tespit edildi. Uydu görüntülerine göre bu sevkiyatlar, İsrail’in Aşkelon Limanı’na yanaştı.

Ankara

Saat: 16.00

Yer: Çankaya Belediyesi Arkası; Yüksel Caddesi’nden Sakarya Caddesi’ne.

İstanbul

Saat: 16.00

Yer: Süreyya Operası Önü, Kadıköy

İzmir

Saat: 15.00

Yer: ÖSYM Binası Önü, Alsancak

Filistin’e Özgürlük Platformu hakkında

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten sonra Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırıların ardından Filistin halkıyla dayanışmak amacıyla kurulan ve 9 Aralık 2023’te, Birinci İntifada’nın yıl dönümünde Kadıköy’de bir insan zinciri oluşturan platform, kendisini şöyle tanımlıyor:

“Filistin’e Özgürlük girişimini başlatan bizler, Türkiye’nin bir yandan Filistin halkının yanında gibi görünüyorken bir yandan da İsrail’le ikili ilişkileri ve ticari iş birliklerini sürdürmesine karşıyız. Fakat İsrail’e karşı çıkarken, genel olarak Yahudileri, özel olarak da Türkiyeli Yahudileri suçlayan, ırkçılık yapan ve antisemitist yaklaşımları benimseyenlere de ses çıkarıyoruz. Toplumun çok çeşitli kesimlerinden bir araya gelenlerin oluşturduğu bir platform olarak herkesi bu girişimin aktif bir parçası olmaya çağırıyoruz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin'e Özgürlük Platformu israil'in filistin'i işgali Türkiye-İsrail ilişkileri İsrail israil'e boykot petrol ambargosu
