Fatmanur Çelik ve Hifa İkra paylaşımları sonrası Gülben Ergen'e soruşturma

Gülben Ergen hakkında çocuk yaştayken Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş tarafından istismar edilen ve faille evlendirilen Fatmanur Çelik ile yine failin istismar ettiği 8 yaşındaki Hifa İkra Şengüler'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayetçi olduğu soruşturmada Ergen'in "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği öne sürüldü.

Ergen, soruşturma kapsamında polis ekiplerinin evine geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergen'i 6 Nisan'da ifadeye çağırdı.

Ergen, paylaşımında, "Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kendisine cinsel saldırıda bulunan Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş ile zorla evlendirilen, çocuğu da aynı fail tarafından cinsel istismara maruz kalan anne Fatmanur Çelik haftalarca adalet nöbeti yapmıştı.

Hayattayken gerçekleştirdiği adalet nöbetinde bianet'e şunları demişti:

“Bu aşamada benim intiharım asla söz konusu değildir. Başıma bir şey gelirse bunun intihar gibi gösterilmesine izin verilmemesini istiyorum. Bu kadar doktor raporu varken, bu kadar mücadele ederken neden evladımın elimden alınmasıyla tehdit ediliyorum? Yanımda olması gerekenler neden karşımda duruyor? Fakir ve kimsesiz olduğumuz için bizi kurban etmek daha mı kolay?”

Çelik, A.Ş'nin kızını 3 yaşındayken istismar ettiğini duyurmuştu.

Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in cesetleri, 2 Mart gecesi İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde bulundu.