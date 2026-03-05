ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 08:47 5 Mart 2026 08:47
 SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 08:53 5 Mart 2026 08:53
8 Mart Kadın Platformu: Siyasi iktidar, Fatmanur ve Hifa'nın katliamının ortağıdır

Platform, siyasal iktidarın tarikat ve cemaat yapılarıyla kurduğu ilişkilerin kadınlar ve çocuklar için ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

8 Mart Kadın Platformu: Siyasi iktidar, Fatmanur ve Hifa'nın katliamının ortağıdır
Fotoğraf: MA

8 Mart Kadın Platformu, Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’in ölümünü protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Kadınlar Zeytinburnu Marmaray durağından Zeytinburnu Meydanı’na yürüdü ve meydanda basın açıklaması yaptı.

Eylemde “İstismarcılardan, koruyanlardan hesap soruyoruz Fatmanur ve Hifa’ya ne oldu?” pankartı açıldı. Çok sayıda kadın örgütü yürüyüşe katıldı. Kadınlar “İntihar değil bu bir cinayet”, “Kadın cinayetleri politiktir” ve “Jin jiyan azadî” sloganları attı. Platform adına açıklamayı Nilay Ulaş okudu.

MA'nın haberine göre, Ulaş, Fatmanur Çelik’in aylarca yardım istediğini ve adalet aradığını hatırlattı. Çelik’in Anadolu Adliyesi önünde nöbet tuttuğunu, “ölmek istemiyorum, çocuğumu koruyun” diyerek çağrı yaptığını belirtti. Ulaş, anne ve kızın cansız bedenlerinin aynı gün bulunduğunu ve bu olayın şüpheli bir ölüm değil, kadınları ve çocukları korumayan düzenin sonucu olduğunu söyledi.

Ulaş, Çelik’in yoksulluk ve baskı nedeniyle bir tarikat ağı içinde kaldığını, çocuğunun istismarına karşı mücadele yürüttüğünü belirtti. Çelik’in tehditler aldığını ve buna rağmen adalet aramayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Platform, siyasal iktidarın tarikat ve cemaat yapılarıyla kurduğu ilişkilerin kadınlar ve çocuklar için ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Ulaş, yoksul çocukları sübyan mekteplerine ve tarikat yurtlarına mahkûm eden, bu yapıları “sivil toplum kuruluşu” adı altında destekleyen siyasi iktidarın bu cinayetin doğrudan ortağı olduğunu dile getirdi.

Kadınlar, olayın “intihar” denilerek kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Platform üyeleri, sorumluların ve görevini yapmayan kamu görevlilerinin hesap vermesi için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Fatmanur Çelik ve kızı defnedildi: Tarikat öldürür
Fatmanur Çelik ve kızı defnedildi: Tarikat öldürür
4 Mart 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Fatma Nur Çelik tarikatlarda istismar Tarikatlar Kuran'a Hizmet Vakfı aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
