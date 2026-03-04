"Devlet, Fatmanur Çelik ve kızı için yükümlülüklerini yerine getirmedi"

Çocuk yaştayken Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş tarafından istismar edilen ve faille evlendirilen Fatmanur Çelik ile yine failin yıllarca istismar ettiği 8 yaşındaki kızı öldü.

"Bizi kurban etmek daha mı kolay?"

Kendisine cinsel saldırıda bulunan Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş ile zorla evlendirilen, çocuğu da aynı fail tarafından cinsel istismara maruz kalan anne Fatmanur Çelik haftalarca adalet nöbeti yapmıştı.

Hayattayken gerçekleştirdiği adalet nöbetinde bianet'e şunları demişti:

“Bu aşamada benim intiharım asla söz konusu değildir. Başıma bir şey gelirse bunun intihar gibi gösterilmesine izin verilmemesini istiyorum. Bu kadar doktor raporu varken, bu kadar mücadele ederken neden evladımın elimden alınmasıyla tehdit ediliyorum? Yanımda olması gerekenler neden karşımda duruyor? Fakir ve kimsesiz olduğumuz için bizi kurban etmek daha mı kolay?”

Çelik, A.Ş'nin kızını 3 yaşındayken istismar ettiğini duyurmuştu.

"Koruma mekanizmaları etkili çalışmadı"

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Fatmanur Çelik ve kızının yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Merkez, süreci en başından itibaren takip ettiklerini ve yargılamalara katıldıklarını belirterek, anne ve çocuğun yaşam hakkının korunamamış olmasının “devletin pozitif yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmediğini” ve koruma mekanizmalarının etkili çalışmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyarınca devletin her çocuğun yaşam hakkını, güvenliğini ve maddi-manevi bütünlüğünü korumakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Çocukların istismardan korunmasının yalnızca yargısal süreçlerle sınırlı olmadığı vurgulanan açıklamada; zamanında müdahale, güçlü sosyal destek, izleme ve önleyici politikaların gerekliliğine dikkat çekildi.

"Sistematik ihlaller yaşandı"

Merkez, olay sürecinde “sistematik hak ihlalleri” yaşandığını savunarak, çocuk ifadelerinin travmayı azaltacak özel alanlarda alınması gerekirken beyanın mahkeme salonunda alındığını belirtti. Bu uygulamanın çocuğun “ikinci kez örselenmesine” yol açtığı ifade edilerek, söz konusu durumun tutanak altına alındığı ve raporlandığı kaydedildi.

Merkez, yaşananların tekil bir uygulama sorunu olmadığını, çocuk adalet sisteminde koruma ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Açıklamada, merkezin hazırladığı CMK görevlendirme raporuna atıf yapılarak, son beş yılda çocuğa yönelik cinsel istismar dosyalarının atamaların yaklaşık dörtte birini oluşturduğu belirtildi.

