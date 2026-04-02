Müjde Tozbey, Hifa ve Fatma Nur açıklamaları nedeniyle ifade verdi

Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş’nin istismar ettiği Fatma Nur Çelik ve 8 yaşındaki kızı Hifa’nın şüpheli ölümleri sonrası yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, 2 Nisan’da İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde ifade verdi.

Fatma Nur Çelik ve kızının ölümü: “Uyarılarımıza rağmen tedbir uygulanmadı”

Soruşturma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yaptığı başvuru üzerine açıldı.

"Baba tutuklanmalı"

Adliye çıkışında konuşan Tozbey, iki ismin ölümüyle ilgili sürecin aydınlatılması için uzun süredir mücadele ettiklerini söyledi.

Fatma Nur ve Hifa’nın yalnızca sosyal çevrelerinden dışlanmadığını, aynı zamanda eğitim ve sağlık alanında gerekli destekleri de alamadığını dile getirdi. Hifa için sağlık tedbiri uygulanmadığını, bu konuda defalarca girişimde bulunduklarını belirtti.

Adalet Bakanlığı’na da çağrılar yaptıklarını söyleyen Tozbey, Fatma Nur’un eşi tarafından tecavüze uğradığını, Hifa’nın ise babası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını hatırlattı. “Baba tutuklanmalı, yargılama bağımsız yürütülmeli” dediklerini, ancak buna rağmen iki ismin şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini vurguladı.

Tozbey, dernek olarak bu ölümlerin aydınlatılmasını beklerken kendileri hakkında soruşturma açıldığını belirterek, “Ortada iki ölüm var. Bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti. Biz bunların hesabının sorulmasını isterken bugün yargılanan biz oluyoruz” dedi.

Savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara da değinen Tozbey, Hifa’nın sağlık tedbirlerinin engellenip engellenmediğinin sorulduğunu aktardı. Bu duruma tepki göstererek, “Hifa’yı istismar eden babaya bu sorular sorulmuyor. O kişi dışarıda serbestçe dolaşıyor” dedi.

Derneğin tüm süreç boyunca mağdurların yanında olduğunu vurgulayan Tozbey, “Hifa ve Fatma Nur’un yanında olduğumuz için hedef alındık” diye konuştu.

Açıklamasının sonunda ise geri adım atmayacaklarını belirten Tozbey, kadınlar ve çocuklar için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi: “İstediğiniz kadar soruşturma açın. Biz her zaman kadının ve çocuğun yanında olacağız.”

(EMK)