Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: "Aile Yılınız" batsın, Fatma Nur ve Hifa neden korunmadı?

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde Fatma Nur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra’nın şüpheli ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, olayın ardından açıklama yaparak sistemin hesap vermesi gerektiğini vurguladı ve şu soruları kamuoyuna yöneltti:

· Açık ölüm tehdidine ve defalarca yapılan şikâyetlere rağmen savcılar neden harekete geçmedi?

· Atanan savcılar neden görevden alındı?

· Aylardır yemek yemeyen ve su içmeyen çocuğun hastaneye acilen yatırılması neden yapılmadı?

· Anne süreç boyunca korunması gerekirken davanın kapatılması için neden baskıya uğradı?

· Yapılan başvurular neden etkin şekilde soruşturulmadı?

· Koruma neden sağlanmadı?

Dernek, gizlilik kararlarının gerçeğin üzerini örtemeyeceğini belirterek, dosyanın şeffaf ve etkin bir şekilde soruşturulmasını talep etti. Fail ve faillerle ilgili süreçlerin hızlı, adil ve etkin bir biçimde işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların korunmasına yönelik kararların uygulanmasındaki mekanizmaların sorgulanması ve medya ile kamuoyunun şüpheli ölümleri “intihar” etiketiyle değil, araştırılması gereken olaylar olarak gündeme taşıması gerektiğini söyledi.

Açıklamada ayrıca İstanbul Sözleşmesi’ne acilen geri dönülmesi çağrısı yapıldı. Dernek, kadın ve çocukların yaşam hakkının güvence altına alınmasının hem hukuki hem de toplumsal bir zorunluluk olduğunu belirtti.

(EMK)