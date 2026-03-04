Fatmanur Çelik ve kızı defnedildi: Tarikat öldürür

Çocuk yaştayken Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş tarafından istismar edilen ve faille evlendirilen Fatmanur Çelik ile yine failin yıllarca istismar ettiği 8 yaşındaki kızı önceki gün ölü bulundu.

"İntihar demeyin" demişti: İstismar edilen anne ve kızı ölü bulundu

Cenazeyi erkeklerin taşımasına izin verilmedi

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, Fatma Nur Çelik ve kızı için Ümraniye Hidayet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İstismar davasındaki yargılama sürecinde dosyayı takip eden avukatlar ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey, TİP Milletvekili Sera Kadıgil ve CHP Millletvekili Aylin Nazlıaka da cenazeye katıldı.

Aileden iki üç erkek itiraz etse de Fatma Nur Çelik ve Hifa’nın cenazesini kadınlar taşıdı. pic.twitter.com/3ieF71Er4q — Filiz Gazi (@filizgazi) March 4, 2026

Kadınlar, Çelik ve kızının cenazelerinin erkekler tarafından taşınmasına müsaaade etmedi. Anne ve kızı Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Çelik'in cenazeye katılan akrabaları kadın örgütlerine saldırdı, polis duruma müdahale etti.

Aile aşağıda, cenazeye gelen kadın örgütler yukarıda. Saldırı olmasın diye polis önlem almaya çalışıyor. https://t.co/naLyjSV2OD pic.twitter.com/oof1x1EOYT — Filiz Gazi (@filizgazi) March 4, 2026

"Devlet, Fatmanur Çelik ve kızı için yükümlülüklerini yerine getirmedi"

Anneyi suçlayan Bakanlık cenazeye katıldı

Cenazeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çok sayıda Aile Sosyal Destek Programı personeli katıldı.

Cenazeye katılan kadınlar Çelik’in ölümü üzerinden adaletsizliğe tepki gösterdi. Kalabalık sık sık “Nerede adalet?” diye sordu.

Bir kadın, “Herkes bir isyan etsin, dur desin. Caniler elini kolunu sallayıp geziyor, küçücük çocuk orada yatıyor” dedi. Bir başka kadın ise “Benim kız torunum var, korkuyorum nasıl yetişecek bu ülkede diye” sözleriyle kaygısını dile getirdi. Bir başka kadın, “Öğretmeni öldürüyorlar, kadınları öldürüyorlar” derken, başka bir kadın, “Adaletin sahip çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine çevredeki kadınlar “Adalet mi var?” diye karşılık verdi. Kalabalıktan bir kadın “Susmayın artık, yeter ya, sustukça çocuklar ölüyor” diye bağırdı. Bir başka kadın ise “Bu Fatma Nur iki kere öldü. Nerede adalet, nerede savcı, nerede hakim?” diyerek tepkisini dile getirdi.

TJA: Fatma Nur ve kızının yardım çağrıları görmezden gelindi

"Başıma bir şey gelirse 'intihar' demeyin"

Kendisine cinsel saldırıda bulunan Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi A.Ş ile zorla evlendirilen, çocuğu da aynı fail tarafından cinsel istismara maruz kalan anne Fatmanur Çelik haftalarca adalet nöbeti yapmıştı.

Hayattayken gerçekleştirdiği adalet nöbetinde bianet'e şunları demişti:

“Bu aşamada benim intiharım asla söz konusu değildir. Başıma bir şey gelirse bunun intihar gibi gösterilmesine izin verilmemesini istiyorum. Bu kadar doktor raporu varken, bu kadar mücadele ederken neden evladımın elimden alınmasıyla tehdit ediliyorum? Yanımda olması gerekenler neden karşımda duruyor? Fakir ve kimsesiz olduğumuz için bizi kurban etmek daha mı kolay?”

Çelik, A.Ş'nin kızını 3 yaşındayken istismar ettiğini duyurmuştu.

