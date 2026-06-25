Evrensel muhabiri Doğa Baskan tutuklandı

Evrensel Gazetesi muhabiri Doğa Baskan, evrensel.net’te yayından kaldırılan bir metin nedeniyle tutuklandı. Baskan hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi.

Gazetenin aktardığına göre, geçtiğimiz günlerde haber merkezine taslak olarak iletilen bir metin sehven evrensel.net’e girildi. Metin, durumun fark edilmesinin ardından kısa süre içinde yayından kaldırıldı. Söz konusu içerik nedeniyle Baskan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bugün saat 10.30’da avukatlarıyla birlikte Ankara’da Basın Suçlarını Soruşturma Savcılığı’na giden Baskan, burada ifade verdi. Savunmasında yaklaşık bir yıldır gazetecilik yaptığını belirten Baskan, soruşturmayı öğrenir öğrenmez ifade vermeye geldiğini söyledi.

Savcılık ifadesinin ardından Baskan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede savunmasını yineleyen Baskan’ın, TCK 217/A kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

Baskan’ın avukatı Senem Doğanoğlu, söz konusu haberde herhangi bir kurumun hedef alınmadığını, içeriğin yayından kaldırıldığını ve halkı paniğe sevk etmeye yönelik unsurların oluşmadığını söyledi. Doğanoğlu, Baskan’ın sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma ya da delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Evrensel Gazetesi avukatı İlke Işık da TCK 217/A maddesinin koşullarının oluşmadığını savundu. Işık, “Kamuoyunda tartışılmamış ve gündem olmamıştır. Kendisi ifadeye çağrıldığı haberini alır almaz savcılığa gelmiş ve savcılıkta ifade vermiştir. Üniversite eğitimine devam etmektedir. Tutuklama bu aşamada çok ağır bir tedbirdir. Şüpheli sabit ikametgah sahibidir, kaçma ve delilleri karartma şüphesi yoktur” dedi.

Mahkeme ise kararında, yayından kaldırılan haberin “kamu barışını bozmaya elverişli olduğu” ve Baskan hakkında “kuvvetli suç şüphesini gösterir somut deliller bulunduğu” değerlendirmesinde bulundu. Hakimlik, “kaçma şüphesi” ve “adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı” gerekçesiyle Baskan’ın tutuklanmasına hükmetti.

Dezenformasyon yasasının hedefinde gazeteciler var

(HA)