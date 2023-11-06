Gazeteciler 'dezenformasyon yasasına’ karşı AYM önünde eylem yapacak

Gazeteciler, geçen hafta Tolga Şardan’ın tutuklanmasına, Dinçer Gökçe ve Cengiz Erdinç’in gözaltına alınmasına, Evrim Kepenek, Uğur Şahin, İsmail Arı ve Uğur Koç’a soruşturma açılmasına neden olan ‘dezenformasyon yasasını’ Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde protesto edecek.

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Haber Sen AYM’nin gazetecilerin yargı tacizine uğramasına neden olan ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)’ maddesini görüşeceği 8 Kasım Çarşamba günü, AYM’nin karşısındaki Ahlatlıbel Parkı’nda nöbet tutacak.

Ortak bir açıklamaya yayımlayan basın meslek örgütleri, tüm demokrasi taraftarlarını gerçekleştirecekleri sessiz protestoya davet etti. Çağrıda, “Sözde dezenformasyon maddesini tarihin çöp sepetine birlikte atmaya çağırıyoruz” dedi:

Yaklaşık iki yıldır ülkemizde basın ve ifade özgürlüğü gündeminin ilk sırasında yer alan sözde dezenformasyon yasası için 8 Kasım Çarşamba son gün!

Anayasa Mahkemesi, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçuyla hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu 8 Kasım Çarşamba günü esastan görüşecek.

Bir yıldır onlarca gazetecinin soruşturulmasına, gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olan “halkı yanıltıcı bilgi yayma” maddesinin keyfi suçlamalara yol açtığını artık tüm ülke biliyor, görüyor.

Bu hafta sadece üç günde üç gözaltı, dört soruşturma, bir tutuklama ile karşı karşıya kalan gazeteciler bu yasa maddesinin iptal kararını Anayasa Mahkemesi önündeki ‘Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti’ ile karşılayacak.

Ülkemizin en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin sansüre karşı basın özgürlüğünü gözeten Anayasamıza uygun bir karar vererek Başkent’te adaleti gözeten yargıçlar olduğunu tüm dünyaya göstermesini bekliyoruz.

Basın ve ifade özgürlüğünü savunan tüm meslektaşlarımızı, okurlarımızı, sansürü kabul etmeyen demokrasi taraftarlarını sessiz protestomuza ve serbest kürsüye davet ediyoruz.

Sözde dezenformasyon maddesini tarihin çöp sepetine birlikte atmaya çağırıyoruz.