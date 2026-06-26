Evrensel muhabiri Baskan, Savcılık dosyasında "bulunmayan" haberle tutuklandı

Evrensel Gazetesi Ankara Muhabiri Doğa Baskan, haber merkezine taslak olarak iletilen ancak sehven evrensel.net’e yüklenen ve kısa süre içinde fark edilerek yayından kaldırılan bir haber içeriği nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlamasıyla tutuklandı.

Evrensel muhabiri Doğa Baskan tutuklandı

Evrensel’den Zeynep Algedik’in haberine göre, Baskan’ın tutuklanmasının ardından açıklama yapan Gazetenin avukatı İlke Işık, Evrensel’in internet sitesinde yalnızca kısa süre yayında kalan bir haber nedeniyle tutuklama kararı verilmesini eleştirdi. Işık, Baskan’ın ifade vermeye kendi isteğiyle gittiğini, kaçma şüphesinin bulunmadığını vurgulayarak, “Haberin içeriği, yayında kalma süresi ve kamuoyunda karşılık bulup bulmadığı birlikte değerlendirildiğinde, 217/A maddesinin hiçbir unsurunun oluşmadığı bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Baskan’la görüşen Işık, gazetecinin içeride “Tutuklanan insanlar dışarıda hayatı olan insanlardır” dediğini aktardı. Baskan’ın kedisi, annesi ve eğitimini geride bırakmak zorunda kaldığını söylediğini belirten Işık, “Hiçbir suç unsuru olmadan hayatın bir anda durdurulmasıyla karşı karşıya” dedi.

“Savcı haberi aradı, bulamadı, dosyada bile yok”

Işık, tutuklamanın yalnızca savcılık değerlendirmesiyle gerçekleştiğini ve karara itiraz ettiklerini belirterek, “Dava açılmadan, duruşma bile başlamadan serbest bırakılmasını bekliyoruz. Tek bir sayfalık internet çıktısıyla tutuklama yapıldı. Üstelik savcılık dosyasında haberin kendisi dahi yok; aramışlar ama bulamamışlar. Ortada fiilen var olmayan bir içerik üzerinden bir tutuklama söz konusu” dedi.

“Doğa’nın aklı hâlâ mücadelede”

Cezaevi görüşmesinden de bahseden Işık, Baskan’ın gazeteciliğe devam etme kararlılığını koruduğunu, Evrensel’deki ve diğer gazeteci arkadaşlarına selam gönderdiğini aktardı. Işık, “İyi olduğunu ve bunun bilinmesini istediğini söyledi. Özel öğretmenlerin yürüttüğü mücadeleyi de yakından takip ediyor, onları merak ediyor ve destekliyor” dedi.

Gazeteciler ve basın meslek örgütleri ise Doğa Baskan’ın serbest bırakılması için çağrılarını sürdürüyor.

BİA Medya Gözlem Veritabanı

(EMK)