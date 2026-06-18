EŞİK'ten Yusuf Ziya G.’nin tahliyesine tepki

*Bir tarikat şeyhinin tahliye süreci için görüşmeler yaptığı iddialarıyla ilgili soruşturma talep eden EŞİK, ağır sağlık sorunları bulunan tutukluların tahliye taleplerinin reddedildiğini hatırlatarak kanun önünde eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini savundu. Platform, "Tarikat hukukuna teslim olmuyoruz" mesajıyla açıklamasını tamamladı.

*Platform, tahliye kararının cezasızlık algısını güçlendirdiğini ve adalete duyulan güveni zedelediğini belirterek, çocukların ve kadınların haklarının tarikatlar, cemaatler ya da siyasi ilişkiler üzerinden tartışma konusu yapılamayacağını vurguladı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.’nin “sağlık gerekçesiyle” tahliye edilmesine tepki gösterdi.

EŞİK Platformu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki kızı H.K.G.’nin cinsel istismarına ilişkin davada 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Yusuf Ziya G.’nin cezasının 2 yılını bile tamamlamadan serbest bırakılmasının kamuoyunda büyük tepkiye neden olduğunu belirtti.

Platform açıklamasında, tahliye kararının yalnızca bir yargı kararı olmadığı, kadın ve çocukların haklarının korunması açısından ciddi kaygılar yarattığı kaydedildi. Kararın cezasızlık algısını güçlendirdiği ve adalete duyulan güveni zedelediği belirtildi.

EŞİK, çocukların ve kadınların haklarının tarikatlar, cemaatler ya da siyasi ilişkiler üzerinden tartışma konusu yapılamayacağını vurguladı. Çocukların üstün yararının korunmasının devletin temel görevlerinden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bir tarikat şeyhinin tahliye süreci için görüşmeler yaptığı yönündeki sözlerine dikkat çekilerek bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı.

Platform, ağır sağlık sorunları bulunan bazı tutukluların tahliye talepleri reddedilirken, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu davadaki tahliye kararının kanun önünde eşitlik ilkesi açısından tartışma yarattığını belirtti.

EŞİK Platformu, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçe, inanç veya kurum adı altında meşrulaştırılamayacağını vurgulayarak laik hukuk düzeni, kadın hakları ve çocukların korunması için mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Platform açıklamasını, “Tarikat hukukuna teslim olmuyoruz. Hayatlarımızdan, haklarımızdan ve hayallerimizden vazgeçmiyoruz” sözleriyle tamamladı.

Hiranur Vakfı'nda istismar davası: 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Yusuf Ziya G. serbest bırakıldı

(EMK)