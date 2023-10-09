Hiranur Vakfı'ndaki istismar davası yine ertelendi

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızı H.K.G.'yi 6 yaşında, 29 yaşındaki Kadir İ. ile "evliliğe" zorlayarak istismara maruz bırakmasına dair açılan davanın altıncı duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı görülen davada karar çıkması beklenirken, duruşma bir kez daha ertelendi.

BirGün’ün haberine göre; bir önceki duruşmada dosyadan çekilen Kadir İ.'nin avukatının yerine gelen yeni avukat, savcılık mütalaasına ve dosya esasına dair savunma için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti talebi kabul ederek duruşmayı 23 Ekim saat 10.00'a erteledi.

H.K.G. Davası | Mahkemeden ara karar: Duruşma kapalı görülecek

Duruşma öncesi açıklama

Duruşma öncesi ise; Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, SOL Feminist Hareket, çok sayıda kadın örgütü bir araya gelerek adliye önünde eylem yaptı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir karar çıkmasını bekliyoruz. Isteriz ki tüm toplumun beklentisi bu yönde olduğu gibi failler ve ortakları hak ettikleri cezaları alırlar ki kadınların ve çocukların geleceği için emsal teşkil eden bir karar olur.

“H.K.G. kardeşimizin yaşadıkları sadece H.K.G'nin yaşadıkları değildi. Bu sefer başka bir vakıfta Kuran'a hizmet sorumlularından Ayhan Şengüler'le ilgili bir istismar başvurusuyla ilgili açılmış olan soruşturmanın apar topar kapatıldığını öğrendik.

“Çocukların bedeni üzerinde hiç kimsenin söz hakkı olamaz. Ailelerin dahi söz hakkı olamaz. Ayrıca aileden bahsediyorlar. Aileyi kutsuyorlar. Ailelerin içerisinde çocuklarla ilgili bu tür istismara yönelik kararlar alındığında önüne geçecek adımlar atmıyorlar. Aile Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda aile çalıştayları düzenledi.

“Ülkenin dört bir yanında, 81 ilinde kadın örgütlerinden, çocuklarla ilgili çalışma yapan örgütlerden hiçbir temsilcinin neredeyse olmadığı toplantılar gerçekleşti. Bugün nasıl bu davayı tüm toplumdan gizliyorlarsa yaptıkları çalışmaları da yine tüm toplumdan gizlediler.”

H.K.G’nin kemik yaşının büyütülmesine ilişkin davada tutuklu sanığa tahliye

Ne olmuştu? BirGün yazarı Gazeteci Timur Soykan, 3 Aralık 2022'de "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında..." başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızı H.K.G.'yi 2002'de 6 yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirdiğini', kadının çocukluğu boyunca cinsel istismarda bulunduğunu yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı. Soykan, 7 Aralık 2022'de BirGün'de yayımlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve 'nişan'ına ait fotoğrafları yayımlamıştı. H.K.G'nin avukatı ise, Kadir İ. ve Yusuf Ziya G.'in tutuklanması talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Kadir İ. ve Yusuf Ziya G. tepkiler üzerine İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla gözaltına alınıp, tutuklanmışlardı. Hazırlanan iddianamede, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından Kadir İ. hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya G. ve anne Fatma G. hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası isteniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olduğunu duyurmuştu.

(RT)