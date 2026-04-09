Eğitim Sen'den İTÜ'deki tacize tepki

Eğitim Sen, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan güvenlik ihlali ve taciz olayına ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim Sen, geçtiğimiz günlerde İzmir Çiğli’deki bir KYK kız öğrenci yurdunda yaşanan taciz olayını kamuoyuna duyurmuş ve yetkililere sorumluluk alma çağrısında bulunmuştu. Ancak, uyarıların göz ardı edilmesinin ardından benzer bir olayın bu kez İTÜ’de yaşanmış olmasından duyduğu endişeyi vurguladı.

8 Nisan 2026 akşamı, hakkında suç kaydı ve kayıp başvurusu bulunan bir şahsın, herhangi bir denetimle karşılaşmadan İTÜ Kız Öğrenci Yurdu’na girebildiği ve burada kadın öğrencilere tacizde bulunduğu açıklandı. İlgili şahsın, öğrenci odalarının kapılarını açtığı, çamaşırhanede uygunsuz bir şekilde bulunduğu ve kadınları taciz ettiği bildirildi. Eğitim Sen, bu olayın saatler boyunca fark edilmemesinin bir ihmal değil, açık bir güvenlik zafiyeti ve kurumsal sorumsuzluğun göstergesi olduğunu belirtti.