Erdoğan’dan süreç açıklaması: İvmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Türkiye’nin yakın zamanda NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olmasına ilişkin soru üzerine, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin İttifak açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

AKP Genel Başkanı, NATO Zirvesi’nin yanı sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci, F-35 programına dönüşü, savaş uçağı KAAN ve CHP’den AKP’ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili tartışmalar dahil olmak üzere çeşitli başlıklarda açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Erdoğan, çözüm süreci kapsamında gündeme gelen yasal düzenlemelerin Meclis tatile girmeden önce çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

Geride bıraktığımız 18 ayda hem kayda değer mesafe aldık hem de TUSAŞ saldırısı gibi gizli-açık pek çok badire atlattık. Bunlara rağmen yolumuzdan dönmedik. Meclis komisyonumuz, uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koydu. Yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yol haritasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi, bu noktada çok çok önemlidir. Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor.

Şurası bir gerçek ki ilk günden beri sürecin başarısı için dua edenler, çaba gösterenler olduğu gibi, bundan rahatsız olanlar da var. Süreç bugüne kadar, kendi doğal güçlükleriyle beraber, bunlara rağmen de ilerledi. Biz kararlıyız, ‘Terörsüz Türkiye’yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır. Allah’ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine, bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız. Cumhur İttifakı olarak bunu dayanışma ve eşgüdüm içinde, maşeri vicdanın rehberliğinde ve milletin çizdiği rotada yürüyerek gerçekleştireceğiz.