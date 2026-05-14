PAJK’tan Abdullah Öcalan açıklaması: İki aydır görüşme yapılmaması kaygı yaratıyor

PAJK Koordinasyonu, Abdullah Öcalan ile iki ayı aşkın süredir görüşme gerçekleştirilmemesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” kapsamında atılması gereken adımların hayata geçirilmediği savunularak, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması çağrısı yapıldı.

PAJK açıklamasında, Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” sonrasında yeni bir sürecin başladığı belirtilerek, bu çağrı doğrultusunda PKK’nin 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği 12. Kongre’de örgütün feshi ve silahlı mücadele stratejisinin sonlandırılması yönünde karar aldığı ifade edildi.

Açıklamada, 9 Temmuz 2025 tarihinde Öcalan’dan ilk kez canlı mesaj alındığı belirtilerek bunun “kadınlar ve halk açısından moral ve heyecan yarattığı” kaydedildi. Ardından 11 Temmuz’da KCK Eşbaşkanı olarak anılan Bese Hozat öncülüğünde “silah yakma eylemi” gerçekleştirildiği, 26 Ekim 2025’te ise Kuzey Kürdistan’dan geri çekilmeye ilişkin açıklama yapıldığı aktarıldı.

“Statüsü resmileşmeli” çağrısı

PAJK, sürecin ikinci aşamasına geçildiğinin ilan edildiğini ancak devlet tarafından gerekli yasal ve hukuki düzenlemelerin yapılmadığını ileri sürdü. Açıklamada, Öcalan’ın “baş müzakereci” olarak devreye girmesi gerektiği savunularak şu ifadeler kullanıldı:

“Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin ikinci aşaması artık Önderliğimizin fiziki özgürlüğünün gerçekleşmesi gereken aşamadır.”

Açıklamada ayrıca, Öcalan’ın “özgür yaşama, çalışma ve iletişim koşullarına ulaşması” gerektiği belirtilerek, konumu ve statüsünün “resmileştirilmesi ve yasallaştırılması” talep edildi.

“İmralı Heyeti dışında görüşme olmadı”

PAJK açıklamasında, DEM Parti İmralı Heyeti’nin 27 Mart 2026 tarihindeki görüşmesi dışında yeni bir temas kurulmadığı öne sürüldü. İki aya yakın süredir haber alınamamasının “kadınlarda ve halkta büyük kaygı yarattığı” belirtilen açıklamada, görüşmelerin kesilmesinin kamuoyunda oluşan “barış ve demokratik çözüm atmosferini baltaladığı” savunuldu.

Açıklamada, hükümetin ve devletin sürece ilişkin yaklaşımı eleştirilirken, Kürt sorununun çözümüne yönelik somut adımların atılmadığı iddia edildi. Sürecin tek taraflı ilerlemeyeceği belirtilen metinde, “Önder Apo’nun özgür olmadığı, statüsünün resmileşmediği ve birebir icra gücü olmadığı bir sürecin yürümesi mümkün değildir” denildi.

“Tecrit kaldırılmalı” çağrısı

PAJK, açıklamasının sonunda Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ve aile, avukat, heyet, basın ve çeşitli toplumsal kesimlerle görüşmelerin sağlanması çağrısında bulundu.

Kadın örgütleri, gençlik hareketleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi çevrelere de çağrı yapılan açıklamada, “demokratik mücadeleyi yükseltme” ve “Önderliğin özgürlüğü için tutum alma” çağrısı yer aldı.

(EMK)