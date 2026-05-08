"Barış Anneleri" Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığına başvurdu

Başvurularını Adalet Bakanlığına ilettikten sonra, bakanlık binası önünde açıklama yapan Barış Anneleri'nden Müzeyyen Bütün, siyasi partilerle yaptıkları görüşmelerin Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Ayşegül Doğan’dan "demokratik muhataplık zemini" çağrısı

Partiler tarafından iyi karşılandıklarını söyleyen Müzeyyen Bütün, "Biz barış isteğimizi söyledik. Sürecin boşa çıkmasını istemiyoruz. Onurlu ve kalıcı bir barışı 86 milyon için istiyoruz. Demokratik bir ülkede, eşit ve adil bir yaşam içinde birlikte yaşayalım. Elimiz boş dönmek istemiyoruz. Bu sürecin muhatabı da Sayın Abdullah Öcalan'dır, Sayın Bahçeli'dir." dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan eşlik etti

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre görüşmeler boyunca Barış Anneleri'ne eşlik eden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan da Barış Anneleri'nin görüşmeleri artık hiçbir annenin ağlamaması ve sürecin başarılı olması için yaptıklarını vurguladı. Ayşegül Doğan, "Anneler, görüşmelerin iyi geçtiğini ifade ettiler; biz de DEM Parti olarak bu ağırlamadan dolayı teşekkür ederiz. Annelerin Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ve şu an başvuru yaptıkları Sayın Öcalan ile görüşebilme talepleri hala baki. Az önce AK Parti grubunda da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediklerini ifade ettiler." şeklinde konuştu.

"Herkes Öcalan'la görüşsün"

Adalet Bakanlığına yapılan Öcalan'la görüşme başvurularının yanıtsız bırakılması konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Barış Anneleri'nden Behiye Yalçın, "Anneler Günü vesilesiyle bu talebimizin karşılanmasını umuyoruz. Görüşme yolu açılmasını ve herkesin görüşebilmesini istiyoruz." dedi.

