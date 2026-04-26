HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.04.2026 11:36 26 Nisan 2026 11:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.04.2026 11:44 26 Nisan 2026 11:44
Okuma Okuma:  3 dakika

Abdullah Öcalan: Birlik kongresi acil bir görevdir

Abdullah Öcalan, Diyarbakır’da düzenlenen “Kuzey Kürtleri Ulusal Birliği tartışıyor” konferansına gönderdiği mesajda, “Demokratik birlik, tarihsel bir zorunluluktur” diyerek kapsamlı bir demokratik birlik kongresinin toplanmasını “acil bir görev” olarak niteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Abdullah Öcalan: Birlik kongresi acil bir görevdir

Demokratik Birlik İnisiyatifi’nin Diyarbakır’da düzenlediği “Kuzey Kürtleri Ulusal Birliği tartışıyor” konferansına mesaj gönderen Abdullah Öcalan, demokratik birlik kongresi çağrısı yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Öcalan’ın mesajını, Demokratik Birlik İnisiyatifi Sekretaryası’ndan Hilmi Aydoğdu okudu.

Öcalan mesajında, Kürt halkının temel sorunlarından birinin “birlik sorunu” olduğunu belirterek, “Demokratik birlik, tarihsel bir zorunluluktur. Kapsamlı bir demokratik birlik kongresinin toplanması, ortak aklın ve ortak iradenin ortaya çıkarılması açısından acil bir görevdir” dedi.

"Demokratik toplum bilinçli bir inşa sürecini gerektirir"

Öcalan, mesajında toplumların varlığını sürdürebilmesinin “çağın gerçeklerine göre dönüşebilme gücüyle” bağlantılı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Değerli katılımcılar,

Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi, kendisini çağın gerçeklerine göre dönüştürebilme gücüyle doğrudan bağlantılıdır. Değişmeyen, dönüşmeyen ve kendi iç dinamiklerini demokratik bir zeminde yeniden kuramayan hiçbir toplumsal yapı kalıcı olamaz. 

Kürtler ise uzun yıllardır maruz kaldıkları inkar, imha ve baskı politikaları nedeniyle bu dönüşümü doğal seyrinde gerçekleştirme imkanından yoksun bırakılmıştır. Bugün önümüzde duran temel mesele, Kürt toplumunun demokratik modern bir toplum haline nasıl geleceğidir. 

Kürtler; tarihi, dili, kültürü ve toplumsal dokusuyla bir gerçektir. Bu gerçekliğin sürdürülebilirliği, siyaset, ekonomi, eğitim, sağlık ve kültürel alanlarda kendi iradesini ortaya koyabilmesine bağlıdır. Bu da ancak güçlü bir siyasal ve toplumsal kurumlaşmayla mümkündür. Demokratik toplum, bilinçli bir inşa sürecini gerektirir. Bu inşa ne şiddetle ne de dayatmayla sağlanabilir. Demokratik siyaset ve hukuk zemininde yürütülen çok yönlü bir toplumsal örgütlenme ile mümkündür. Toplumsallığın, ekonominin, kültürün, dilin ve tarihin demokratik esaslara göre yeniden ele alınması bu sürecin temelini oluşturur. Demokrasi, zorun ve baskının olmadığı yerde yaşam bulur.

Bu nedenle Kürt toplumu, sadece dışa karşı değil, kendi iç ilişkilerinde de demokratik ilkelere dayalı bir yeniden yapılanmayı esas almak zorundadır. Ulus-devletlerle ilişkilerde demokratik çözüm ve müzakereyi savunurken, kendi içimizde de şiddeti değil, demokratik siyaseti ve hukuku esas almalıyız. Demokratik birliğin yolu, demokratik müzakereden geçer.

Kürt halkının en temel sorunlarından biri birlik sorunudur. Bu nedenle demokratik birlik, tarihsel bir zorunluluktur. Kapsamlı bir demokratik birlik kongresinin toplanması, ortak aklın ve ortak iradenin ortaya çıkarılması açısından acil bir görevdir. Kürtler, yaşadıkları ülkelerde demokratik müzakere yoluyla çözüm ararken, kendi aralarındaki sorunları da aynı yöntemle çözmek durumundadır.

Ancak bu sürecin önünde aşiretçi, kabileci ve toplumu parçalayan dar ilişkiler sistemi önemli bir engel olarak durmaktadır. Bu zihniyet, toplumsal yapıyı zayıflatmış ve ciddi tahribatlar yaratmıştır. Bu gerçeklikle yüzleşmeden demokratik birliğin inşası mümkün değildir. İç çatışmalarını geride bırakmış ve karşılıklı saygıya dayalı bir toplumsal atmosferin yaratılması mümkündür. Bunun yolu, demokratik esasların yaşamın tüm alanlarına hakim kılınmasından geçer. Başta siyasal yapılar olmak üzere bu anlayışın adım adım topluma yayılması, önümüzdeki dönemin en önemli görevidir.

Önümüzdeki dönem, Kürt toplumu açısından bir yeniden kuruluş dönemidir. Bu kuruluşun temeli ise demokratik birlik, demokratik siyaset ve demokratik müzakere olacaktır. Bu temelde atılacak her adım, ortak geleceğimizi belirleyecektir.

Hepinizi bitmeyen sevgi ve saygılarımla selamlar

Abdullah Öcalan

İmralı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan barış ve demokratik toplum süreci
ilgili haberler
"YASAL ADIMLAR ATILMALI"
Doğan’dan kongre açıklaması
25 Nisan 2026
/haber/dogandan-kongre-aciklamasi-319075
SÜREÇ NE AŞAMADA?
Bahçeli "sözümüz söz" dedi; Erdoğan ise "durmak yok, aynen devam"
24 Nisan 2026
/haber/bahceli-sozumuz-soz-dedi-erdogan-ise-durmak-yok-aynen-devam-319028
Kurtulmuş, 'süreç yasası' için takvim vermedi: Hayırlı işlerde acele etmek lazım
24 Nisan 2026
/haber/kurtulmus-surec-yasasi-icin-takvim-vermedi-hayirli-islerde-acele-etmek-lazim-319018
“Sayın Cumhurbaşkanı, barış ona vurulacak mührü bekliyor; Süleyman sizsiniz, mühür sizdedir”
23 Nisan 2026
/haber/sayin-cumhurbaskani-baris-ona-vurulacak-muhru-bekliyor-suleyman-sizsiniz-muhur-sizdedir-319008
Koçyiğit: Yasa yapma ihtiyacının zorunluluğu açık ve net
20 Nisan 2026
/haber/kocyigit-yasa-yapma-ihtiyacinin-zorunlulugu-acik-ve-net-318909
Erol: Sürecin, bir yıl önceki kadar güvencesiz olduğunu düşünmüyorum
18 Nisan 2026
/haber/erol-surecin-bir-yil-onceki-kadar-guvencesiz-oldugunu-dusunmuyorum-318866
Ayşegül Doğan: Gelecek savaşta değil, barışta ve demokraside
16 Nisan 2026
/haber/aysegul-dogan-gelecek-savasta-degil-barista-ve-demokraside-318796
DEM Parti’den 5 günlük toplantı sonrası 7 maddelik bildirge: "Türkiye’nin geleceği savaşta değil barışta"
13 Nisan 2026
/haber/dem-partiden-5-gunluk-toplanti-sonrasi-7-maddelik-bildirge-turkiyenin-gelecegi-savasta-degil-barista-318660
