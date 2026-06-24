Erdoğan: Yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz, uzatmadan Meclis'e sunacağız

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci"ne değinen Erdoğan, yasal çerçeve üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Söz konusu düzenlemeyi kısa süre içerisinde Meclis'e sunacaklarını kaydeden Erdoğan, "Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin, Terörsüz Türkiye sürecidir" şeklinde konuştu.

"Gençler barışa inanıyor ama sürecin öznesi olduklarını düşünmüyor"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan söz konusu düzenlemeyi Meclis'in takdirine sunacağız. 23 Ekim'de yaşanan TUSAŞ saldırısı başta olmak üzere süreç içerisinde karşılaştığımız sabotajlara rağmen sağduyu ile ilerledik. Süreç ciddi direnç testinden başarıyla geçti. Suriye'deki entegrasyon süreci başarıyla hayata geçiriliyor. İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil Kürt kardeşlerimiz için de hayati önem taşıdığını tescil etmiştir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha net görülecektir. Diyarbakır'ın kahvehaneleri bugün cıvıl cıvıl. Hakkari'nin dağlarından turistler geçiyor. Esnafımızın yüzü gülüyor, gençlerimizin umudu güçleniyor. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin, Terörsüz Türkiye sürecidir. Cumhur İttifakı olarak Meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe, gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Milletimizin niteliklerinden, değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.

🔴 TBMM'de "Atatürk" vurgulu yeminiyle gündem olan ve CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AKP'ye katıldı. pic.twitter.com/VCUgYYuPza — bianet (@bianet_org) June 24, 2026

Nimet Özdemir AKP'ye katıldı

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Nimet Özdemir, bugün AKP'ye katıldı. Özdemir'in rozetini Erdoğan taktı.

AKP' Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Özdemir, "Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz" dedi.

İYİ Parti’den vekil seçildikten sonra istifa eden Özdemir, Ekim 2024’te CHP’ye katılmıştı.

Özdemir’e CHP rozetini mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığından alınan Özgür Özel takmıştı.

17 Haziran’da CHP’den de istifa eden Özdemir bu sefer de AKP’ye katıldı. Böylelikle Özdemir’in iki yılda çatısı altına girdiği siyasi parti sayısı üçe yükseldi.

(NÖ)