Ayşegül Doğan: Çerçeve yasa Temmuz’da gündeme gelmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından DEM Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Ayşegül Doğan: Sürecin hızlanması için yasal ve somut adımlar atılmalı

“Yasal güvence şart”

Doğan, özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin Meclis önündeki eylemlerine de değindi. Öğretmenlerin hakları için açlık grevinde olduğunu belirten Doğan, iktidarın diyalogdan kaçtığını söyledi. DEM Parti’nin güvenceli çalışma hakkını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

“Geçiş Hukuku Yasası” ya da “çerçeve yasa” olarak adlandırılan düzenlemelere ilişkin konuşan Doğan, sürecin ilerleyebilmesi için yasal güvencenin şart olduğunu belirtti. Doğan, Meclis’in tatile girmeden gerekli düzenlemeler için çalışması gerektiğini söyledi.

DEM Parti MYK’si toplandı gündem: Yasal düzenlemeler

“Siyasi irade Meclis’te ortaya çıkmalı”

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti İmralı Heyeti arasında yapılan görüşmeye işaret eden Doğan, zamanlama konusunda ortaklaşmanın önemli ancak yetersiz olduğunu belirtti. Doğan, “Siyasi iradenin artık Meclis zemininde somut biçimde ortaya çıkmasını istiyoruz” dedi.

İmralı’daki görüşmelerin düzenli hale getirilmesi gerektiğini de söyleyen Doğan, Abdullah Öcalan’ın farklı kişi, kurum ve çevrelerle görüşebilmesi için gerekli koşulların sağlanmasını istedi.

CUMHURİYETİN DEMOKRATİK DÖNÜŞÜMÜ KONFERANSI Tuncer Bakırhan: Cumhuriyetin demokratikleşmesi ertelenemez

Kongre 20 Eylül’de

DEM Parti’nin kongre sürecine de değinen Doğan, partinin 5. Olağan Kongresi’nin 20 Eylül’de Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacağını duyurdu. Doğan, kongreye “barış, demokratik çözüm ve demokratik toplum” başlıklarıyla hazırlandıklarını söyledi.

(NÖ)