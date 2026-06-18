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YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 17:12 18 Haziran 2026 17:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 17:32 18 Haziran 2026 17:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Ayşegül Doğan: Çerçeve yasa Temmuz’da gündeme gelmeli

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin 5. Olağan Kongresi’nin 20 Eylül’de Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ayşegül Doğan: Çerçeve yasa Temmuz’da gündeme gelmeli

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından DEM Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

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“Yasal güvence şart”

Doğan, özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin Meclis önündeki eylemlerine de değindi. Öğretmenlerin hakları için açlık grevinde olduğunu belirten Doğan, iktidarın diyalogdan kaçtığını söyledi. DEM Parti’nin güvenceli çalışma hakkını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

“Geçiş Hukuku Yasası” ya da “çerçeve yasa” olarak adlandırılan düzenlemelere ilişkin konuşan Doğan, sürecin ilerleyebilmesi için yasal güvencenin şart olduğunu belirtti. Doğan, Meclis’in tatile girmeden gerekli düzenlemeler için çalışması gerektiğini söyledi.

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“Siyasi irade Meclis’te ortaya çıkmalı”

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti İmralı Heyeti arasında yapılan görüşmeye işaret eden Doğan, zamanlama konusunda ortaklaşmanın önemli ancak yetersiz olduğunu belirtti. Doğan, “Siyasi iradenin artık Meclis zemininde somut biçimde ortaya çıkmasını istiyoruz” dedi.

İmralı’daki görüşmelerin düzenli hale getirilmesi gerektiğini de söyleyen Doğan, Abdullah Öcalan’ın farklı kişi, kurum ve çevrelerle görüşebilmesi için gerekli koşulların sağlanmasını istedi.

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Kongre 20 Eylül’de

DEM Parti’nin kongre sürecine de değinen Doğan, partinin 5. Olağan Kongresi’nin 20 Eylül’de Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacağını duyurdu. Doğan, kongreye “barış, demokratik çözüm ve demokratik toplum” başlıklarıyla hazırlandıklarını söyledi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti ayşegül doğan Meclis imralı Abdullah Öcalan
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