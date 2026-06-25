TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
DW: Dîroka Weşanê: 25.06.2026 17:38 25 Hezîran 2026 17:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.06.2026 17:41 25 Hezîran 2026 17:41
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Dozgeriyê xwest kesên ku ji ber Lûtkeya NATOyê hatibûn desteserkirin bên girtin

Li Enqereyê beriya Lûtkeya NATOyê endamên Weqfa TEMAyê, Doç. Dr. Emel Memîş û Derhênerê Giştî yê Weşanê yê KaosGLyê rojnameger Yildiz Tar jî di nav de 75 kes piştî îfadeyên wan yên li dozgeriyê, bi daxwaza girtinê şandin dadgehê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Dozgeriyê xwest kesên ku ji ber Lûtkeya NATOyê hatibûn desteserkirin bên girtin

Li Enqereyê berî Lûtkeya NATOyê di 23yê Hezîranê de di serdegirtinên malan ên serê sibê de 209 hatibûn destbîrkirin. Karên îfadeyên wan kesan hê berdewam dikin.

Piştî qedandina îfadeyên li Emniyet û Qereqola Cendirmeyan, kesên ku sewqî dozgeriyê hatin kirin îfade dan. Piştî îfadeyên dozgeriyê, ji wan kesan 75 kes bi daxwaza girtinê sewqî dadgeha cezê û aştiyê hatin kirin. 

Di nav kesên ku bi daxwaza girtinê sewqî dadgehê hatine kirin de endamên Weqfa TEMAyê, Doç. Dr. Emel Memîş û Derhênerê Giştî yê Weşanê yê KaosGLyê rojnamevan Yildiz Tar jî hene.

Walîtîya Enqereyê di çarçoveya Lûtkeya NATOyê de biryarên qedexeyê girtibûn û li ser vê biryarê, di 23ê Hezîranê de serê sibê ji aliyê tîmên polîsan ve di heman demê de bi ser gelek navnîşanan de hatibû girtin.

Di van operasyonan de bi giştî 209 kes hatibûn desteserkirin. Di nav kesên hatibûn desteserkirin de parêzer, nûnerên saziyên sivîl û parêzvanên mafên mirovan jî hebûn.

Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan
Rêxistinên LGBTİ+yan li dijî desteserkirinên NATOyê bi awayekî hevpar bertek nîşan dan
24 Hezîran 2026

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
NATO Desteserkirin Yildiz Tar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê