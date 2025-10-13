TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 13 Cotmeh 2025 12:32
 ~ Nûkirina Dawî: 13 Cotmeh 2025 12:38
2 xulek Xwendin

Êrîşî rojnameger Hakan Tosun kirin: Du kes hatin girtin

Parêzer Bozyurt got, "Wekî heval û dostên wî, em dibêjin, 'Hakan Tosun ne bi tenê ye.' Em ê vê pêvajoyê heta dawiyê bişopînin."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Êrîşî rojnameger Hakan Tosun kirin: Du kes hatin girtin

Dermankirina rojnameger û çalakvan Hakan Tosun, ku li navçeya Esenyurt a Stenbolê rastî êrîşê hatibû, li Nexweşxaneya Dewletê ya Çam Sakura didome.

Parêzer Hakan Bozyurt, endamê Komeleya Hiqûqnasên Hemdem (ÇHD), girtina du kesên ku guman tê kirin beşdarî êrîşê bûne ragihand.

Bozyurt diyar kir ku bûyer li kolana Mehmet Akif a Esenyurtê qewimî û got, "Bûyer derbasî qeydên edlî bûye. Lêbelê, tê gotin ku nasnameya Hakan dereng tespît bûye û ji ber vê yekê dereng bi malbata wî re têkilî hatiye dayîn."

Parêzer Bozyurt derbarê çarçoveya lêpirsînê de ev agahî parve kir:

"Dîmenên têkildarî bûyerê di dosyeyê de hene. Lêbelê, ji bo ronîkirina tevahî êrîşê, îfadeyên şahidan û tomarên kamerayê hewce ne. Em ê daxwazên xwe di vî warî de pêşkêş bikin. Hemû delîl û gotinên şahidan pir girîng in."

Bozyurt her wiha banga hevgirtinê kir û got:

"Wekî heval û dostên wî, em dibêjin, 'Hakan Tosun ne bi tenê ye.' Em ê vê pêvajoyê heta dawiyê bişopînin."

Çi bûbû?

Li Stenbolê ekolojîst û rojnameger Hakan Tosun, di êvara 10ê Cotmehê de dema ku diçû cem malbata xwe ya li Esenyûrtê rastî êrişê hatibû.

Diyar bûbû ku Tosun li serê xwe de darbe xweriya û bi awayê ku li ser hişê çûye li devê rê hatibû dîtin.

Tosûn ji ber ji hişê wî xwîn rijîyaye li beşa nexweşên giran tê dermankirin.

(AB/AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
hakan tosun rojnameger
