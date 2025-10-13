Êrîşî rojnameger Hakan Tosun kirin: Du kes hatin girtin

Dermankirina rojnameger û çalakvan Hakan Tosun, ku li navçeya Esenyurt a Stenbolê rastî êrîşê hatibû, li Nexweşxaneya Dewletê ya Çam Sakura didome.
Parêzer Hakan Bozyurt, endamê Komeleya Hiqûqnasên Hemdem (ÇHD), girtina du kesên ku guman tê kirin beşdarî êrîşê bûne ragihand.
#HakanTosunaNeoldu?— Fatoş Erdoğan (@puleragema) October 12, 2025
Gazeteci arkadaşımız #HakanTosun hastanede yaşam savaşı veriyor.. Durumu çok kritik.
Çam Şakura Hastanesi'nde ailenin, doğa savunucuları ve gazetecilerin bekleyişi devam ediyor.
ÇHD'li Avukat Hakan Bozyurt, görgü tanıklarının önemine vurgu yaparak… pic.twitter.com/Vhqn1s60W3
Bozyurt diyar kir ku bûyer li kolana Mehmet Akif a Esenyurtê qewimî û got, "Bûyer derbasî qeydên edlî bûye. Lêbelê, tê gotin ku nasnameya Hakan dereng tespît bûye û ji ber vê yekê dereng bi malbata wî re têkilî hatiye dayîn."
Parêzer Bozyurt derbarê çarçoveya lêpirsînê de ev agahî parve kir:
"Dîmenên têkildarî bûyerê di dosyeyê de hene. Lêbelê, ji bo ronîkirina tevahî êrîşê, îfadeyên şahidan û tomarên kamerayê hewce ne. Em ê daxwazên xwe di vî warî de pêşkêş bikin. Hemû delîl û gotinên şahidan pir girîng in."
Bozyurt her wiha banga hevgirtinê kir û got:
"Wekî heval û dostên wî, em dibêjin, 'Hakan Tosun ne bi tenê ye.' Em ê vê pêvajoyê heta dawiyê bişopînin."
Çi bûbû?
Li Stenbolê ekolojîst û rojnameger Hakan Tosun, di êvara 10ê Cotmehê de dema ku diçû cem malbata xwe ya li Esenyûrtê rastî êrişê hatibû.
Diyar bûbû ku Tosun li serê xwe de darbe xweriya û bi awayê ku li ser hişê çûye li devê rê hatibû dîtin.
Tosûn ji ber ji hişê wî xwîn rijîyaye li beşa nexweşên giran tê dermankirin.
(AB/AY)