Donald Trump kendi oyununa yenildi: ABD hükümeti 24 saat içinde kapanabilir

ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın, hükümetin [gelir kaynaklarını düzenleyen yasaları yürürlüğe koymaması nedeniyle] kapanmasına bir gün kala ileri sürdüğü federal harcamaların kısmen finanse edilmesi ve borç tavanının askıya alınması planını reddetti.

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat ve Cumhuriyetçi temsilcilerin hükümetin Noel döneminde kapanmasını önlemeye yönelik "iki partili" planını çarşamba günü apansız redddetmiş ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Cumhuriyetçi temsilcilerden federal fonların tükeneceği son güne kadar anlaşmayı esastan bir kere daha müzakere etmelerini istemişti.

Trump, eldeki tasarı yerine, hükümet harcamalarının bir bölümünün sürmesini, Cumhuriyetçilerin hep rededegeldikleri, ülkenin borçlanma tavanını yükseltmeye yönelik çok daha tartışmalı bir hükümle birleştiren bir teklifle çıkagelmişti.

Son anda yapılan değişiklikle Trump'ın borç tavanını yükseltmek yerine borç tavanını askıya almak şekline sokulan önerisiyle hükümet harcamalarınının finansmanının aynı tasarıya yerleştirilmesi, Demokratları ikna edemediği gibi 38 Cumhuriyetçi'nin de karşı oy kullanmasına yol açınca yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde 174'e karşı 235 oyla reddedildi.

Sonuç, Trump ve hükümet harcamalarının kısılması konusunda ateşli kampanyalar yürüten milyarder müttefiki Elon Musk için büyük bir açmaz oluşturuyor.

Musk, Cumhuriyetçiler ve Demokratların Noel zamanı hükümet kapanmasını önlemek için vardıkları, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'un kotarılmasına yardımcı olduğu iki partili uzlaşmayı baltalamak için X platformundan sürekli propaganda yürütmüştü.



Musk, 18 Aralık'ta kendi mülkü olan X'ten yayımladığı mesajda "20 Ocak'a kadar Kongre'den hiçbir yasa geçmemeli" çağrısında bulunmuştu.

No bills should be passed Congress until Jan 20, when @realDonaldTrump takes office.



None.



Zero.