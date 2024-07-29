Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Kürtçe yazılar Valinin talimatıyla silindi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, yollardaki Kürtçe uyarı yazılarının silinmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gördük, açıklamasında Kürtçe uyarıların Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun talimatıyla silindiğini ifade etti.

Zorluoğlu’nun imzasıyla cumartesi günü yazı gönderdiğini belirten Gördük, yazıda, Kürtçe uyarıların silinmesinin istendiğini aktardı.

Gördük, yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

"Vali imzasıyla yazı gönderildi"

"Sabah saatlerinden itibaren birçok basın yayın organına yansıyan ve kamuoyunda büyük tepki toplayan Amed Büyükşehir önündeki Elazığ Caddesinde Kürtçe uyarı yazıların silinmesine ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu imzasıyla mesai saati dışında Cumartesi günü (27/07/2024) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri sıralanarak, Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden resmi bir yazı ile birtakım işlemlerin standartlara uygun olmadığı ve 28 Temmuz saat 21:00’e kadar silinmesi istendi.

"Serra Bucak cevap yazdı"

"Diyarbakır Valiliğinin yazısına istinaden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak imzasıyla yine hafta sonu Pazar günü (28/07/2024) Özel Kalem Müdürlüğü üzerinden resmi cevap yazıldı. Belediyemizce yapılan trafik işaretleme çalışmalarının Karayolları Trafik Kanununa göre ve mevzuat standartlarına uygun olduğu ve trafikte yaya geçiş hakkı dikkate alınarak yürütüldüğü belirtildi. Belediyemizin göndermiş olduğu yazıda, istenilen değişikliğin açık ve net olarak tarif edilmesi istendi.

"Yazışmalar devam ederken uyarılar silindi"

"Belediyemizin ilgili yöneticileri de gerek Valilik Özel Kalem Müdürlüğü gerek ilgili Vali Yardımcısı gerekse Karayolları Bölge Müdürlüğü nezdinde ‘sorunun’ tam olarak tespiti ve çözümüne ilişkin arayışını sürdürdü. Henüz resmi yazışmalar tükenmemişken, sabah saatlerinde basına yansıdığı gibi Valiliğin resmi yazışmasında adı konulmayan söz konusu standart dışı görülen ve silinmesi istenen hususun Türkçe ile birlikte kullanılan Kürtçe uyarı yazıları olduğu anlaşıldı.

"Uyarılar 15 yıldır var"

"Silinmesi istenilen söz konusu yazılar, sürücülerin, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işaretli bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını tanıyan ve Türkçeyle birlikte kullanılan Pêşi Peya (Önce Yaya), Hêdî (Yavaş) uyarılardır. Silinmesi istenen Kürtçe uyarı yazıları, yeni olmadığı gibi yaklaşık 15 yıldır tüm ana cadde ve yollarda kullanılmaktadır. Valiliğin standart dışı olarak gördüğü uyarılarda sadece Kürtçenin silinmesi ve Türkçe haline dokunmamasını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."