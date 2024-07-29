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Yayın Tarihi: 29 Temmuz 2024 12:00
 ~ Son Güncelleme: 29 Temmuz 2024 12:44
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Diyarbakır'da kimliği belirsiz bir grup Kürtçe uyarıları boyadı

Amed'de kimliği belirsiz bir grup, yaya yolundaki Kürtçe yazılan "Hedî" ve "Peşî Peya" uyarılarını karaladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır'da kimliği belirsiz bir grup Kürtçe uyarıları boyadı
*Fotoğraf: MA

Diyarbakır'da kimliği belirsiz bir grup, polis eşliğinde yaya yollarına yazılan "Hêdî" (Yavaş) ve "Peşî Peya" (Önce Yaya) uyarı yazılarını karaladı.

MA'nın haberine göre; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki caddede ışıklar ve yaya geçidine gece 03.21 sıralarında bir otomobil, bir kamyonet ve ranger marka araç yanaştı.

Ranger marka araçtan inen ve belinde silah bulunan kişi, araçların geçişini kontrol etmeye başladı.

Kamyonetten inen dört kişiden ikisi etrafı gözetlerken, iki kişi ise fırça ve boyalarla Kürtçe uyarı yazılarını karaladı.

Yazıların silinmesi güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde de Kürtçe uyarı yazıları benzer şekilde karalandı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Van’da da yaya geçidindeki ‘Pêşî peya’ yazısı kimliği bir çocuk tarafından boyanıp ‘Türkiye Türk’tür Türk kalacak’ yazılmıştı.

(RT)

Kürtçe Diyarbakır
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