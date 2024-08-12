CENGİZ ÇİÇEK CEVDET YILMAZ'A SORDU
"Kürtçeye yönelik ayrımcılığa karşı adım atacak mısınız?"
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Kürtçeye yönelik yasaklamaları Meclis gündemine taşıdı.
Çiçek, Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde Bodrum’da bir otelin iç ulaşım hizmetleri ile golf sahasında çalışan Kürt gençlerin Kürtçe konuşmalarının yasaklanmasının otel yetkililerince yasaklanmasını hatırlattı.
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Önergede firma müdürünün attığı mesaja yer veren Çiçek, devamında şunları söyledi: “Gençlerin kendi aralarında Kürtçe konuşması üzerine firmanın müdürlerinden İ.K., Whatsapp grubuna ‘Arkadaşlar burası siyaset arenası değil, dolayısıyla işe adam alırken dinine (ateist vs.), diline (Kürt, Türk, Laz) bakmıyorum. Bu yüzden buggy park ve serviste herkes sadece Türkçe konuşacak. Mesai saatleri dışında ne yaparsanız yapın. (Araçlarda etnik müzik çalmak yok) Herkesin gerekli özeni göstermesini rica ediyorum. İşinizi yapın o kadar’ şeklinde mesaj atmıştır.
Çalıştıkları yerde sürekli olarak ‘Kürtçe konuşmayın’ şeklinde uyarıldıklarını ifade eden gençler, ‘Bir kelime Kürtçe duyduklarında ‘konuşmayın’ diyorlardı. Şarkı söylediğimizde de izin vermiyorlardı. Hatta mesai bittiği zaman dahi Kürtçe konuşmamızı istemiyorlardı. Dilimiz olduğunu, yasaklanamayacağını söylememize karşın ‘yasak’ demekle yetiniyorlardı (…) En son whatsapp grubunda yazılan mesajın ardından yüz yüze görüştük. Türkçe dışında dillerin konuşulmasının yasak olduğunu söyledi. İngilizce ve İspanyolcanın da mı yasak olduğunu sorunca, Kürtçenin yasak olduğunu söyledi. Bize ‘Kürtçe konuşmayın, yasak’ deyince biz de 12 kişi işten ayrıldık’ demişlerdir. İşten ayrıldıktan sonra ise gençlerin ödemeleri de eksik yapılmıştır.”
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Çiçek, Yılmaz’a “Her geçen gün Kürtçe üzerinde artan ayrımcılığın son bulması için atacağınız adımlar var mıdır?” diye sordu.
Çiçek, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:
* Kürtçe konuşmanın yasak olduğunu belirterek işçilere ayrımcılık yapan ve baskı uygulayan söz konusu firma hakkında gerekli işlemler başlatılacak mıdır?
*Gençlerin ödemelerinin eksik yatırılması ve mobbinge maruz kalmaları özelinde yaşadıkları hak gasplarının giderilmesi için ne gibi adımlar atacaksınız?
*Kürtlerin çalışma hayatında anadillerini kullanmalarını engelleyen işverenlere yönelik herhangi bir somut adım atmayı planlıyor musunuz? Yoksa bu ayrımcılık karşısında sessiz kalmaya devam mı edeceksiniz?
*Özellikle son zamanlarda halay ve Kürtçe sloganlar üzerinden Kürt kimliğine, diline ve kültürüne yapılan saldırıların iş yerlerinde de ayrımcı uygulamaları teşvik ettiği yönündeki eleştirilere ve tepkilere dair düşünceniz nedir? Yaşanan ayrımcı tutumlara dair herhangi bir adım atacak mısınız?
*Kürtçe konuşan işçilere yönelik ayrımcılık, hükümetinizin Kürt sorununu çözme iradesi göstermediği, aksine bu sorunu derinleştiren bir politik yaklaşım benimsediği yönündeki eleştirilere dair düşünceniz nedir?
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(RT)