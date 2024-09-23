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Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 16:36
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2024 16:36
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Karakoçan Belediyesi, silinen Kürtçe uyarı yazılarını yeniledi

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü: “Kürtçenin varlığı, halkımızın onurlu direnişiyle yaşamaya devam edecek. Dilimize dönük her saldırı girişimi, dilimize sahip çıkma kararlılığımızı daha da pekiştirecek."

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Karakoçan Belediyesi, silinen Kürtçe uyarı yazılarını yeniledi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki belediyenin yaya yollarına yazdığı “Pêşî Peya/Önce Yaya” ve “Hêdî/Yavaş” yazıları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün (22 Eylül) silindi.

Karakoçan Belediye Eş Başkanları ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü’nün de içinde yer aldığı heyet, bugün silinen yazıları yeniden yazdı.

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Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, belediye önünde kısa bir açıklama yapan Hülakü, “Kürtçe, bu toprakların en kadim dilidir, silinemez, yok edilemez. Dep’te (Karakoçan) silinen yazılarımızı yeniden yazıp, basın açıklamamızı yaptık. Kürtçenin varlığı, halkımızın onurlu direnişiyle yaşamaya devam edecek. Dilimize dönük her saldırı girişimi, dilimize sahip çıkma kararlılığımızı daha da pekiştirecektir,” dedi.

İçişleri Bakanlığı ve ilgili valiliklerin talimatıyla daha önce de Van, Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi kentlerde Kürtçe uyarı yazıları silinmişti. (TY)

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