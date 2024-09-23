Karakoçan Belediyesi, silinen Kürtçe uyarı yazılarını yeniledi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki belediyenin yaya yollarına yazdığı “Pêşî Peya/Önce Yaya” ve “Hêdî/Yavaş” yazıları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün (22 Eylül) silindi.

Karakoçan Belediye Eş Başkanları ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü’nün de içinde yer aldığı heyet, bugün silinen yazıları yeniden yazdı.

“Zimanê me nasnameya me ye”*

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, belediye önünde kısa bir açıklama yapan Hülakü, “Kürtçe, bu toprakların en kadim dilidir, silinemez, yok edilemez. Dep’te (Karakoçan) silinen yazılarımızı yeniden yazıp, basın açıklamamızı yaptık. Kürtçenin varlığı, halkımızın onurlu direnişiyle yaşamaya devam edecek. Dilimize dönük her saldırı girişimi, dilimize sahip çıkma kararlılığımızı daha da pekiştirecektir,” dedi.

İçişleri Bakanlığı ve ilgili valiliklerin talimatıyla daha önce de Van, Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi kentlerde Kürtçe uyarı yazıları silinmişti. (TY)