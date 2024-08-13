HD İskender'de çalışanlara dil yasağı: Kürtçe konuşmalarını istemiyoruz

İstanbul Havalimanı'ndaki HD İskender’de işine son verilen Mehmet Kalkan ve Fatih Aydın, Kürtçe konuşmalarının engellendiğini söyledi.

Restoran Müdürü ise işçilerin Kürtçe konuşmasını engellediklerini doğruladı.

MA'nın haberine göre, HD İskender'de çalışan Kalkan ve Aydın, Kürtçe konuşmalarından kaynaklı mobbing'e maruz kaldı. İşçiler daha sonra fritözde çıkan yangın gerekçe gösterilerek işten çıkarıldılar.

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'Sizi burada yakarım' diye tehdit ettiler"

Dört yıldır restoranda çalıştığını aktaran Kalkan, işten çıkarılmasına gerekçe yapılan olayın gecesinde yaşananları anlattı:

"Gece 03.00-05.00 arası şubeyi kapatıp işimizi bitirdik. Ardından molaya çıkmak için oradaki kasiyer arkadaşları bilgilendirdik. Aradan 10 dakika geçmeden fritöz alev aldı. Fritöz de arızalıydı zaten. İtfaiye ekibi yangını söndürdü. Sabah vardiyasında gelip tutanak tuttular. 6 buçuk gibi vardiyayı teslim etmeden önce, gece vardiyasında olan müdürleri gönderip bize 'burada kalın' dediler. Ardından baş ustabaşı, ‘sizi burada yakarım’ şeklinde tehdit etti. Daha sonra da işten çıkarıldım.”

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"Burada Kürtçe konuşamazsın"

Aydın ise, restoranda üç ay çalıştığını ve bu süre zarfında firmaya ait lojmanda kaldığını söyledi.

Kürtçe konuştuklarında "Burada Kürtçe konuşamazsın" şeklinde tepki gösterildiğini belirten Aydın, "Türkçe şarkılar açıldığı zaman kimse bir şey demiyordu ama biz Kürtçe şarkı açtığımızda azar işitiyorduk. En son zaten yasaklandı. Restorant müdürümüz, 'Tüm Kürtleri buradan kovacağım, bizim Kürtlere ihtiyacımız yok. Kürtleri burada barındırmayacağız” dedi. Bu söylemlerin ardından yaklaşık 12 personel işten ayrıldı. Hepsi de Kürttü” dedi.

Konuya dair açıklama yapan restoranın müdürü N.E. ise "Biz sadece müşterilerin yanında Kürtçe konuşulmasını istemiyoruz. Benim yanımda konuşmalarını da istemiyorum çünkü anlamıyorum" yanıtı verdi.

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(RT)