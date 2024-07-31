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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 13:20
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 13:47
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Diyarbakır'da Valiliğin sildirdiği Kürtçe yazılar yeniden yazıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, valilik kararıyla silinen Kürtçe uyarı yazıları yeniden yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Diyarbakır'da Valiliğin sildirdiği Kürtçe yazılar yeniden yazıldı
*Fotoğraf: MA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Valilik talimatıyla silinen “Pêşî Peya/Önce Yaya” ve "Hêdî/Yavaş" Kürtçe uyarı yazılarını yeniden yazdı.

Valilik, DBB’nin yaya geçişleri ve trafik ışıklarının bulunduğu yollara yazdırdığı Kürtçe uyarılarının silinmesini istemiş ve belediyeye yazı göndermişti.

Belediye ile Valilik arasında yazışmalar devam ederken; Valiliğin talimat verdiği Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında, Kürtçe yazıların üzeri boyalarla kapatmıştı.

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(RT)

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