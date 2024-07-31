Diyarbakır'da Valiliğin sildirdiği Kürtçe yazılar yeniden yazıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, valilik kararıyla silinen Kürtçe uyarı yazıları yeniden yazdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Valilik talimatıyla silinen “Pêşî Peya/Önce Yaya” ve "Hêdî/Yavaş" Kürtçe uyarı yazılarını yeniden yazdı.
Valilik, DBB’nin yaya geçişleri ve trafik ışıklarının bulunduğu yollara yazdırdığı Kürtçe uyarılarının silinmesini istemiş ve belediyeye yazı göndermişti.
Belediye ile Valilik arasında yazışmalar devam ederken; Valiliğin talimat verdiği Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında, Kürtçe yazıların üzeri boyalarla kapatmıştı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Kürtçe yazılar Valinin talimatıyla silindi
29 Temmuz 2024
Diyarbakır'da kimliği belirsiz bir grup Kürtçe uyarıları boyadı
29 Temmuz 2024
(RT)
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