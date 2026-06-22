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YT: Yayın Tarihi: 22.06.2026 13:00 22 Haziran 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.06.2026 13:00 22 Haziran 2026 13:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Direnç bandına atanan cinsiyet

Decathlon’daki direnç bantlarının görsellerinde, hafif ve orta seviyelerde kadın, zor seviyede ise erkek figürün kullanılması, kadınların sporcu olsa dahi “daha güçsüz” olduğu yönündeki anlatıyı yeniden üretiyor.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Direnç bandına atanan cinsiyet
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Hafta sonu gittiğim bir Decathlon mağazasında, pilates yaparken kullanılan direnç bantlarının görselleri dikkatimi çekti. 

Set, üç farklı direnç seviyesine sahip ve hem alt hem de üst vücut çalışmaları için tasarlanmış durumda. Bantlar esneme, kas aktivasyonu ve genel kuvvet antrenmanlarını desteklemek amacıyla kullanılıyor.

Sorun ise ürünün teknik işlevinde değil, sunumunda ve pazarlanmasında.

Hafif (light), orta (medium) ve zor (hard) olmak üzere üç seviyeye ayrılan bantların görsellerinde marka tarafından belirgin bir cinsiyetlendirme tercih edilmiş ve hafif ile orta seviyelerde kadın görselleri kullanılırken, zor seviyede erkek görseline yer verilmiş. 

Arkadaşımın dikkat çektiği başka bir detay daha var: Kadın figürler daha düşük dirençli bantlarını iki elle ve daha “temkinli” bir duruşla kullanırken, erkek figür en zor seviyedeki bandı tek elle, daha “rahat” ve güçlü bir imajla kullanıyor. Böylece yalnızca direnç seviyesi değil, güç algısı da toplumsal cinsiyet kodları aracılığıyla yeniden üretilmiş oluyor.

Kimsenin “gücünü” önceden varsaymamak

Decathlon’un ilk mağazası 1976 yılında Fransa’nın Englos kentinde açıldı. Marka 2006 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Bugün Türkiye’de 40’tan fazla mağazası bulunan şirket, geniş ürün yelpazesiyle amatör spordan profesyonel egzersiz ekipmanlarına kadar çok sayıda alanda faaliyet gösteriyor. Kadınlara yönelik spor giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri de oldukça yaygın ve markanın kadın kullanıcı kitlesiyle esasen güçlü bir ilişkisi var.

Markanın internet sitesindeki “Biz Kimiz?” bölümünde kendisini “sorumluluk sahibi büyük bir takım” olarak tanımladığı ve amacının da “sporun keyif ve faydalarını sürdürülebilir şekilde büyük çoğunluğa ulaşılabilir kılmak” olduğu görülüyor. 

Sporun herkes için erişilebilir ve kapsayıcı olduğu iddiası, görsel dünyada da karşılığını bulmak zorunda. Aksi hâlde ürünün sunduğu teknik fayda ile kurduğu anlatı arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor.

Umalım ki Decathlon, ilerleyen dönemde söz konusu görsel kodları yeniden düşünür. 

Direnç seviyeleri ile toplumsal cinsiyet arasında kurulan bu basmakalıp ve esasen arkaik eşleştirmeler yerine, daha nötr, daha kapsayıcı ve farklı beden deneyimlerini dışlamayan bir görsel dil benimser.

Çünkü spor en temelde, kimsenin “gücünü” önceden varsaymadan başlar. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
toplumsal cinsiyet algısı Decathlon spor
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve...

bianet muhabir-editörü (Nisan 2022). Ağırlıklı olarak LGBTİ+, ekoloji/iklim krizi ve kültür-sanat alanlarında haberler üretiyor. “1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor / 1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık” başlıklı dosyayı hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. 2019’dan beri birlikte yaşadığı köpeği Küba, hayatında kelimelerle anlatması zor bir yer tutuyor. 

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