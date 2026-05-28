DW: Dîroka Weşanê: 28.05.2026 10:42 28 Gulan 2026 10:42
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.05.2026 10:48 28 Gulan 2026 10:48
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Di lêpirsîna mirina 33 pisîkan a li Îzmîrê de veterînerek hat girtin

Hakan E., di 23ê Gulanê de bi şertê kontrola edlî serbest bûbû, lêbelê li ser îtiraza dozgeriyê, di 25ê Gulanê de dîsa hatibû desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Fotograf: Özge Özgüner / csgorselarsiv.org

Li Buca, navçeya Îzmîrê li ber konteynirên çopê 33 pisîk bi awayekî mirî hatibûn dîtin. Di çarçoveya lêpirsîna mirina pisîkan de veterînerek hatibû desteserkirin. Kar û barên îfadeyê yên veterîner yên li emniyetê bi dawî bûn.

Hakan E. di çarçoveya lêpirsîna Buroya Lêpirsîna Sûcên li Dijî Jîngeh, Avakirin, Daristan û Ajalan a Serdozgeriya Komarî ya Îzmîrê de hatibû desteserkirin û di 23ê Gulanê de ji aliyê dadgeha cezê û aştiyê ya nobedar ve bi şertê kontrola edlî serbest bûbû. Lêbelê li ser îtiraza dozgeriyê, di 25ê Gulanê de dîsa hatibû desteserkirin.

Li Îzmîrê 33 pisîk hatine kuştin
22 Gulan 2026

Gumanbarê ku sewqî edliyeyê hat kirin, ji ber ku “bi qestî ajalên malê kuştiye” û “bi qestî jîngeh qirêj kiriye” hat girtin.

Li gorî nûçeya  Ajansa Anadoluyê, gumanbar di îfadeya xwe de diyar kiriye ku “ajalên mirî di şert û mercên asayî de li qadên guncaw tên binaxkirin ango radestî saziyên peywendîdar tên kirin, lê ji ber qelebalixî û zêdebûna kar, vê carê li çopê hatine hiştin.”

Lêpirsîn, piştî ku di 21ê Gulanê de li pêşiya konteynirên çopê yên li ser Kolana Adnan Kahveci 33 pisîk bi awayekî mirî hatibûn dîtin, hatibû destpêkirin. Hakan E. yê ku di klînîkeke veterineriyê ya li herêmê de dixebite û hat nirxandin ku têkiliya wî bi bûyerê re heye, hatibû desteserkirin.

(TY/AY)




mafên ajalan ajalên li kolanan dijîn pisîk Îzmîr
