ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.05.2026 09:50 28 Mayıs 2026 09:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.05.2026 10:13 28 Mayıs 2026 10:13
Okuma Okuma:  1 dakika

İzmir’de 33 kedinin ölümü soruşturmasında veteriner hekim tutuklandı

Hakan E., 23 Mayıs’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine 25 Mayıs’ta yeniden gözaltına alınmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir’de 33 kedinin ölümü soruşturmasında veteriner hekim tutuklandı
Fotoğraf: Özge Özgüner / csgorselarsiv.org

İzmir’in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekimin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan E., 23 Mayıs’ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine 25 Mayıs’ta yeniden gözaltına alınmıştı.

İzmir’de 33 kedi ölü bulundu
İzmir’de 33 kedi ölü bulundu
22 Mayıs 2026

Adliyeye sevk edilen şüpheli, “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” ile “çevreyi kasten kirletmek” suçlamalarıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, şüpheli ifadesinde, “ölen hayvanların normal koşullarda uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bırakıldığını” söyledi.

Soruşturma, 21 Mayıs’ta Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki çöp konteynerlerinin önüne bırakılan 33 kedinin ölü bulunmasının ardından başlatılmıştı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bölgede bir veteriner kliniğinde çalışan Hakan E., gözaltına alınmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
izmir buca hayvan ölümleri Veteriner hekimler tutuklama
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git