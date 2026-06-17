TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.06.2026 12:48 17 Hezîran 2026 12:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.06.2026 12:56 17 Hezîran 2026 12:56
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Parlamento wê di 1ê Tîrmehê de nekeve betlaneyê

Lijneya Giştî ya Parlamentoyê pêşniyara AKPyê ya ji bo dirêjkirina bernameya xebatê pejirand. Mûxalefetê jî bertek nîşan da û got ku ev biryar 'bêserûberî' û 'ferzkirin' e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Parlamento wê di 1ê Tîrmehê de nekeve betlaneyê
Fotograf: AA

Dema xebatê a Parlamentoyê dirêj bû. Biryara dirêjkirina dema xebatê ya Parlamentoyê di Rojnameya Fermî de hat weşandin. 

Li gorî vê biryarê, Parlamento wê di 1ê Tîrmehê de nekeve betlaneyê û dê xebatên xwe berdewam bike. 

Ev biryar di Kombûna 102yan a Lijneya Giştî de, li ser pêşniyara Cîgira Seroka Koma AKPyê Leyla Şahin Ustayê hat girtin.

Wekî hincet hat nîşandan ku gelek pêşniyarên qanûnan yên wekî peymanên hevkariya pîşesaziya parastinê û protokolên navneteweyî  hîn bi dawî ne bûne. 

Biryar bi dengdanê hat qebûlkirin, lê parlamenterên mûxalefetê bertek nîşan dan. Selçuk Ozdag ji Koma Yeni Yolê rexne kir ku Meclîs di dema civîna NATOyê de dixebite; Murat Emirê CHPî jî pêşniyar wekî ‘bêcidiyetî’ pênase kir û anî ziman ku hikûmet bêplan dixebite û divê rû bide ser pirsgirêkên civakî yên lezgîn.

Her weha mixalefetê bertek nîşanî biryarê da û got ku ev biryar 'bêserûberî' û 'ferzkirin' e.

Li gorî Xala 93yan a Destûra Bingehîn û Xala 5an a Rêziknameya Navxweyî ya Parlamentoyê, diviyabû parlamento roja çarşemê 1ê Tîrmeha 2026an biçûya bêhnvedanê.

Lê 16ê Hezîranê di Rûniştina 102yan a Desteya Giştî de biryar hat dayîn ku parlamento neçe bêhnvedanê û xebatên xwe bidomîne.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Meclîs Parlamento betlane
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê