Deniz Poyraz ölümünün 5’inci yılında anıldı: "Adalet ve barış talebimiz sürüyor"

*DEM Parti yetkilileri ve siyasetçiler, cinayetin 'bireysel suç' olarak yargılanmasına karşı çıkarak saldırının arkasındaki karanlık odakların açığa çıkarılması ve adalet talebini yinelediler.

Onur Gencer’in HDP İzmir İl Binası’na 17 Haziran 2021’de silahlı saldırısında yaşamını yitiren Deniz Poyraz, ölümünün 5’inci yılında anıldı. Siyasetçiler ve aktivistler yayımladıkları mesajlarda Poyraz için adalet talebini yinelerken, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu. Mezarı başındaki anmada konuşan anne Fehime Poyraz ise barış çağrısı yaptı.

“Adalet mücadelemizden geri adım atmayacağız”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Deniz Poyraz’ın unutulmadığını söyledi:

“Deniz’in o hiç eksilmeyen gülüşü aramızdan koparılalı tam 5 yıl oldu. Bir annenin yüreğine dinmeyen bir sızı düştü. Yoldaşlarının omuzlarına ise eksilmeyen bir mücadele yüklendi. Bu cinayet, tüm işaretlere ve karanlık bağlantılara rağmen ‘bireysel suç’ olarak yargılandı. Arkasındaki tüm karanlık odaklar açığa çıkarılana ve tüm sorumlular hesap verene kadar Deniz için adalet mücadelemizden tek bir adım bile geri atmayacağız.”

Hatimoğulları, Deniz Poyraz’ı “saygı ve minnetle” andıklarını belirtti.

Yeni Yaşam'daki habere göre, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da yaptığı açıklamada, cinayetin yalnızca saldırıyı gerçekleştiren kişiyle sınırlı olmadığını belirterek, “Cinayetin arka planı ve sorumluları açığa çıkarılmadı” ifadelerini kullandı.

Bakırhan, “Deniz’e sözümüzdür; barış, demokrasi ve özgürlük mücadelemizi büyütecek, bu karanlığın karşısında geri adım atmayacağız” dedi.

“Hakikat hâlâ karanlıkta”

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada ise saldırının toplumsal barış ve birlikte yaşam iradesini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Yoldaşımız Deniz Poyraz’ın katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti ama hakikat hâlâ karanlıkta. Kadınların, Kürtlerin, emekçilerin ve sesi bastırılmak istenen herkesin yanında olmaya; özgür ve eşit bir yaşam mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz” denildi.

DEM Parti Milletvekili Serhat Eren de Deniz Poyraz’ın hedef alınmasının yalnızca bir kişiye yönelik olmadığını belirterek, saldırının halkların ortak yaşam umudunu, barışı ve demokrasiyi hedef aldığını söyledi.

Milletvekili Ceylan Akça ise gerçek adaletin, saldırının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve siyasi bir yüzleşmenin sağlanmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Deniz Poyraz mezarı başında anıldı

Deniz Poyraz, ölüm yıl dönümünde İzmir Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anmaya çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan anne Fehime Poyraz, barış çağrısı yaparak, “Dünyada güzel, huzurlu ve barış dolu bir yaşam olmasını istiyoruz. Türkiye devletinden de bunu istiyoruz. Barış için elini uzatsın, artık barış adımları atsın. Çünkü bu Kürt olarak hakkımızdır. Yeter artık, bu akan kan nereye kadar sürecek? Artık bu kan dursun” dedi.

Fehime Poyraz ayrıca tüm tutukluların özgür bırakılmasını ve insanların birbirine kenetlenmesini istedi.

“Bu davanın peşini bırakmayacağız”

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise Deniz Poyraz davasının henüz tamamlanmadığını belirterek, saldırının arkasındaki güçlerin açığa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Akın, “Katil yargılandı ve cezasını aldı ancak bizim için bu dava kapanmış değil. Arkasında ona yardım eden, onu yönlendiren ve örgütleyen güçlerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Deniz Poyraz şahsında bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Deniz Poyraz’ın anısının yaşamaya devam edeceğini belirten Akın, “5 yıl geçti ama Deniz Poyraz hâlâ bizim için capcanlı yaşıyor. Onu unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

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(EMK)