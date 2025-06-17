Deniz Poyraz'ın katledilişinin 4’üncü yılı: Her yoruldum dediğimde aklıma Deniz’in yüzü geliyor

İzmir'de 17 Haziran 2021'de, Onur Gencer isimli failin Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına düzenlediği saldırıda katledilen Deniz Poyraz, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anmanın ardından DEM Parti İzmir il binasında sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda yapılan anmaya Deniz Poyraz’ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda siyasi parti ile demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Anma özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşuyla başladı.

"Deniz sebepsiz yere katledildi"

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, anmada konuşan Barış Annesi Müzeyyen Kortak, Deniz Poyraz şahsında yaşamını yitirenleri saygıyla andığını ifade ederek “Şehitlerimiz bizim onurumuzdur, başımızın tacıdır. Biz var oldukça onların yolunda ilerleyeceğiz. Deniz sebepsiz yere katledildi. Bunu kabul etmiyoruz. Biz anneler olarak şehitlerimizin yolunun izindeyiz” dedi.

"Yas tutmuyoruz, söz veriyoruz"

Ardından söz alan DEM Parti Diarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Deniz Poyraz’ın katledilmesinin üzerinden geçen zamanda yaşanan acının hala taze olduğunu belirtti. Deniz Poyraz’ın katledilmesinin ve il binasına yapılan saldırının örgütlü bir saldırı olduğunu vurgulayan Adalet Kaya, “Bu saldırı, barışa, eşitliğe ve birlikte yaşama iradesine yönelik bir saldırıydı. Deniz, milyonlarca insanın temsilcisiydi. Bu saldırı, politik bir saldırıydı. Bu saldırı, bu zihniyetin yansımasıydı. Kadınların, Kürtlerin, emekçilerin sesini kısmaya çalıştılar ama başaramadılar ve başaramayacaklar. Deniz, gençti yaşamı seviyordu. Eşit bir yaşam hayali vardı. Biz bugün sadece yas tutmuyoruz, yeniden söz veriyoruz Deniz’in adını, hatırasını ve mücadelesini büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

"'Yoruldum' dediğimde aklıma geliyor"

Daha sonra söz alan Deniz Poyraz’ın annesi Fehime Poyraz da mücadele etmenin önemine dikkat çekerek “Bu mücadele, kadınların, gençlerin mücadelesidir. Biz ele ele verirsek kimse bizi yenemez. Kürtlerin başı diktir, canları yanmış. Ne koşulda olursa olsun sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Ben yoruldum dediğimde aklıma Deniz’in yüzü geliyor. Ben hep geleceğim buraya” diye ifade etti.

(AB)