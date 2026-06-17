Onur Gencer’in öldürdüğü HDP emekçisi Deniz Poyraz unutulmadı: Sorumlular hesap verecek

HDP İzmir İl Binası’na Onur Gencer tarafından 17 Haziran 2021’de düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren parti emekçisi Deniz Poyraz’ın ölümünün üzerinden beş yıl geçti. Kürt siaysetçiler ve aktivistler Poyraz'ı sosyal medya paylaşımları ile andı.

"Tüm sorumlular hesap verecek"

DEM Parti Eş Genbel Başkanı Tülay Hatimoğulları X’te şu açıklamayı yaptı:

“Deniz’in o hiç eksilmeyen gülüşü aramızdan koparılalı tam 5 yıl oldu. Bir annenin yüreğine dinmeyen bir sızı düştü. Yoldaşlarının omuzlarına ise eksilmeyen bir mücadele yüklendi. Bu cinayet, tüm işaretlere ve karanlık bağlantılara rağmen ‘bireysel suç’ olarak yargılandı. Arkasındaki tüm karanlık odaklar açığa çıkarılana, tüm sorumlular hesap verene kadar Deniz için adalet mücadelemizden tek bir adım bile geri atmayacağız. Deniz’i unutmadık, unutturmayacağız. Anısına saygı ve minnetle… #DenizPoyraz”

"Mücadelemiz sürecek"

DEM Parti Eş Genel Balkanı Tuncer Bakırhan X’te şu açıklamayı yaptı:

“5 yıl önce İzmir’de parti binamızda katledilen yoldaşımız Deniz Poyraz’ı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Deniz’i yalnızca tetiği çeken değil, nefretle, hedef göstermelerle ve cezasızlıkla beslenen bir zihniyet katletti. Aradan geçen yıllara rağmen cinayetin arka planı ve sorumluları açığa çıkarılmadı. Deniz Poyraz davasında gerçek adaletin sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Deniz’e sözümüzdür; barış, demokrasi ve özgürlük mücadelemizi büyütecek, bu karanlığın karşısında asla geri adım atmayacağız. #DenizPoyraz”

"Karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi şu açıklamayı yaptı:

“Yoldaşımız Deniz Poyraz’ın katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti ama hakikat hâlâ karanlıkta. Toplumsal barışı, eşitliği ve ortak yaşam umudunu hedef alan karanlık zihniyetle hesaplaşılmadan benzer acıların önüne geçmek mümkün değil. Kadınların, Kürtlerin, emekçilerin ve sesi bastırılmak istenen herkesin yanında olmaya; özgür ve eşit bir yaşam mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz.”

"Saygı ve özlemle anıyoruz"

DEM Parti Milletvekili Serhat Eren X’te şu açıklamayı yaptı:

“Parti emekçisi genç bir kadın yoldaşımız olan Deniz Poyraz, 17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl binamıza yönelik gerçekleştirilen saldırıda katledildi. Deniz’i hedef alan karanlık, halkların ortak yaşam umudunu, barışı ve demokrasiyi de hedef aldı. Aradan geçen 5 yıla rağmen Deniz Poyraz’ın ailesinin ve partimizin adalet talebi karşılanmadı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve gerçek sorumluların ortaya çıkarılması yönündeki mücadele sürüyor. Deniz Poyraz’ı sevgi, özlem ve saygıyla anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız.”

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"Azmettiriciler açığa çıkarılsın"

DEM Parti Milletvekili Ceylan Akço X’te şu paylaşımı yaptı:

“Gerçek adalet, cinayetin tüm azmettiricileri açığa çıkarıldığında ve bu karanlıkla köklü bir siyasi yüzleşme sağlandığında yerini bulacaktır. Hafızayı diri tutmak ve eşitlik mücadelesini büyütmek, barışçıl gelecek inşa etmenin tek yoludur. Deniz Poyraz’ı saygı ve özlemle anıyoruz.”

İzmir'de 17 Haziran 2021'de Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın 7. duruşması, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda 27 Aralık 2022'de yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan duruşma öncesi avukatlar, daha önceki celselerde alınan "yetki belgeli avukatların salona alınmaması" kararından geri dönülmemesini protesto ederek salona girmedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve avukatlar, cezaevi kampüsü önünde oturma eylemi yaptı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Onur Gencer’e, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Onur Gencer'e ayrıca, ‘mala zarar verme’ suçundan 4 yıl, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçundan 3 yıl ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezası verildi.

Deniz Poyraz, 42. yaş gününde mezarında anıldı

TBB BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN "Deniz Poyraz dosyası AİHM'den hak ihlali kararıyla dönecek"

(EMK)