Deniz Poyraz, 42. yaş gününde mezarında anıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binasına 17 Haziran 2021’de düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz, bugün, mezarı başında anıldı.

Anmaya, Özgür Kadın Hareketi (TJA), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Kadın Meclisi üyeleri, Deniz Poyraz’ın ailesi, Barış Anneleri, Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ege Bölge Temsilciliği ve DEM Parti yöneticileri katıldı.

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Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, anmada konuşan anne Fehime Poyraz, “Deniz, kızım bak bütün anneler senin için buraya geldi. Sen hepsinin evladısın, sadece benim evladım değilsin. Doğum günün kutlu olsun,” dedi.

Anma sırasında Deniz Poyraz’ın mezarına çiçekler bırakıldı. (TY)