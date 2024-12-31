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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 17:14
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 17:14
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Deniz Poyraz, 42. yaş gününde mezarında anıldı

Fehime Poyraz: “Deniz, kızım bak bütün anneler senin için buraya geldi. Sen hepsinin evladısın, sadece benim evladım değilsin. Doğum günün kutlu olsun.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Deniz Poyraz, 42. yaş gününde mezarında anıldı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binasına 17 Haziran 2021’de düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz, bugün, mezarı başında anıldı.

Anmaya, Özgür Kadın Hareketi (TJA), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Kadın Meclisi üyeleri, Deniz Poyraz’ın ailesi, Barış Anneleri, Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ege Bölge Temsilciliği ve DEM Parti yöneticileri katıldı.

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Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, anmada konuşan anne Fehime Poyraz, “Deniz, kızım bak bütün anneler senin için buraya geldi. Sen hepsinin evladısın, sadece benim evladım değilsin. Doğum günün kutlu olsun,” dedi.

Anma sırasında Deniz Poyraz’ın mezarına çiçekler bırakıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
deniz poyraz deniz poyraz cinayeti hdp
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23 Haziran 2022
/haber/deniz-poyraz-in-babasi-abdulillah-poyraz-beraat-etti-263686
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