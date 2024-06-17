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Yayın Tarihi: 17 Haziran 2024 15:10
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2024 15:28
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Deniz Poyraz mezarı başında anıldı: Bu ülkede katiller cezasız kalıyor

HDP İzmir İl Örgütü binasına düzenlenen silahlı saldırıda katledilen Deniz Poyraz, mezarı başında anıldı. Mezarlıktaki anmanın ardından denize karanfiller bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Deniz Poyraz mezarı başında anıldı: Bu ülkede katiller cezasız kalıyor
*Fotoğraf: MA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binasına 17 Haziran 2021'de Onur Gencer isimli saldırganın gerçekleştirdiği saldırıda katledilen Deniz Poyraz, ölümünün üçüncü yılında anıldı. 

Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda yapılan anmaya Deniz Poyraz’ın ailesi, İzmir Barış Anneleri Meclisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir milletvekilleri İbrahim Akın, Burcu Gül Çubuk, DEM Parti İzmir İl Eş Başkanları Vezan Karabulut, Mehmet Kuruş ile çok sayıda kurum temsilcisi ve yurttaş katıldı.

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Anmada konuşan DEM Parti İzmir İl Eş Başkanı Karabulut, Deniz Poyraz'ın katledilmesinin politik olduğunu söyledi ve "Bu cinayet ülkenin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu ülkede katiller cezasız kalıyor. Katiller cezalandırılmadığı sürece cinayetler devam edecek" dedi.

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DEM Parti İzmir Milletvekili Burcu Gül Çubuk da, Deniz Poyraz ve benzeri siyasi davalarda hiçbir zaman gerçek suçluların açığa çıkarılmadığını belirtti ve ekledi:

"Yoldaşlarımızın gerçek katilleri, önümüze bir tetikçi atılarak gizlendi. Bizden bekledikleri unutmamız, vazgeçmemiz, sinmemiz. Ama Deniz'in mezarının başında bir kere daha söz veriyoruz, Türkiye ve Kurdistan'da hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayanlar karşısında biat etmeyeceğiz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”

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Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da "Seni vahşice katlettiler. İlk gün ağlamadım ama bugün ağlıyorum. Çünkü seni çok özledim" dedi.

Poyraz’ın babası Abdüllillah Poyraz ise "Yaşadığımız sürece onların mücadelesinde yürüyeceğiz. Yaşadığımız sürece Deniz kalbimizde yaşayacak" diye konuştu.

Mezarlıktaki anmanın ardından Konak İskelesi’nden Deniz Poyraz anısına denize karanfiller atıldı.  

(RT)

deniz poyraz HDP İzmir'e saldırı
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