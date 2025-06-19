Deniz Poyraz İstanbul’da anıldı: Katliamın failleri açıklansın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, HDP İzmir İl Binası’na yönelik 17 Haziran 2021’de gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz’ı, ölümünün dördüncü yılında İstanbul’da andı. Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda düzenlenen anmaya çok sayıda kadın örgütü ve demokratik kitle temsilcisi katıldı.

Eylemde “Deniz Poyraz ölümsüzdür” pankartı açılırken, “Jin, jiyan, azadî” ve “Barış için mücadele” mesajları ön plana çıktı.

Anmaya Özgür Kadın Hareketi (TJA), İstanbul Barış Anneleri İnisiyatifi, Kadın Zamanı Derneği, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanları Arife Çınar ve Çınar Altan ile çok sayıda kadın katıldı. Eylem boyunca sık sık “Deniz Poyraz ölümsüzdür” ve “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganları atıldı.

MA'nın haberine göre, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, konuşmasında erkek egemen zihniyetin ve devlet şiddetinin kadınlara yönelttiği sistematik saldırılara dikkat çekerek, “Deniz Poyraz’ı katledenleri kınıyoruz. Bu ülkede barışı biz yeşerteceğiz. Kadınların eşit yaşadığı, demokratik bir toplumu biz inşa edeceğiz” dedi.

Anma etkinliğinde basın açıklamasını DEM Parti İstanbul İl yöneticisi Gizem Kuzuk okudu. Deniz Poyraz’ın “karanlık güçlerin tetikçileri” tarafından hedef alındığını belirten Kuzuk, saldırının yalnızca bir bireye değil, kadın özgürlük mücadelesine ve demokrasiye yöneldiğini ifade etti. “Deniz Poyraz katliamının faillerinin açığa çıkarılması, bu topraklarda onurlu barış isteyenlerin ortak talebidir” dedi.

Kuzuk ayrıca erkek-devlet şiddetinin yalnızca savaş iklimini derinleştirmekle kalmadığını, kadınları ve çocukları hedef haline getirdiğini söyledi. “Kadına ve çocuğa yönelik işlenen suçların faillerinin cezasızlıkla ödüllendirildiği bu düzeni reddediyoruz” diyen Kuzuk, mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

“Deniz’e barışı hediye edeceğiz” vurgusuyla konuşmasını sürdüren Kuzuk, kadın özgürlük mücadelesini sürdüreceklerini ve Poyraz’ın adaletini sağlamak için kararlılıkla yola devam edeceklerini söyledi. “Kadını hedefe koyan erkek-devlet diline karşı susmayacağız. Bu karanlık düzeni değiştireceğiz” diyerek, sözlerini “Deniz’i unutmadık, unutturmayacağız” mesajıyla sonlandırdı.

Eylem, “Deniz Poyraz ölümsüzdür” sloganları ve alkışlarla sona erdi.

HDP İzmir İl binasına saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz öldürüldü

17 Haziran 2021'de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi 38 yaşındaki Deniz Poyraz , polis gözetimi altında partisinin İzmir Konak il merkezinde öldürüldü. Aralık 2022'de fail erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Deniz Poyraz, 42. yaş gününde mezarında anıldı

(EMK)