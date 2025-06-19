ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 08:53
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2025 08:58
2 dk Okuma

Deniz Poyraz İstanbul’da anıldı: Katliamın failleri açıklansın

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, "Deniz Poyraz’ı katledenleri kınıyoruz. Bu ülkede barışı biz yeşerteceğiz. Kadınların eşit yaşadığı, demokratik bir toplumu biz inşa edeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Deniz Poyraz İstanbul’da anıldı: Katliamın failleri açıklansın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, HDP İzmir İl Binası’na yönelik 17 Haziran 2021’de gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz’ı, ölümünün dördüncü yılında İstanbul’da andı. Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda düzenlenen anmaya çok sayıda kadın örgütü ve demokratik kitle temsilcisi katıldı.

Eylemde “Deniz Poyraz ölümsüzdür” pankartı açılırken, “Jin, jiyan, azadî” ve “Barış için mücadele” mesajları ön plana çıktı.

Anmaya Özgür Kadın Hareketi (TJA), İstanbul Barış Anneleri İnisiyatifi, Kadın Zamanı Derneği, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanları Arife Çınar ve Çınar Altan ile çok sayıda kadın katıldı. Eylem boyunca sık sık “Deniz Poyraz ölümsüzdür” ve “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganları atıldı.

MA'nın haberine göre, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar, konuşmasında erkek egemen zihniyetin ve devlet şiddetinin kadınlara yönelttiği sistematik saldırılara dikkat çekerek, “Deniz Poyraz’ı katledenleri kınıyoruz. Bu ülkede barışı biz yeşerteceğiz. Kadınların eşit yaşadığı, demokratik bir toplumu biz inşa edeceğiz” dedi.

Anma etkinliğinde basın açıklamasını DEM Parti İstanbul İl yöneticisi Gizem Kuzuk okudu. Deniz Poyraz’ın “karanlık güçlerin tetikçileri” tarafından hedef alındığını belirten Kuzuk, saldırının yalnızca bir bireye değil, kadın özgürlük mücadelesine ve demokrasiye yöneldiğini ifade etti. “Deniz Poyraz katliamının faillerinin açığa çıkarılması, bu topraklarda onurlu barış isteyenlerin ortak talebidir” dedi.

Kuzuk ayrıca erkek-devlet şiddetinin yalnızca savaş iklimini derinleştirmekle kalmadığını, kadınları ve çocukları hedef haline getirdiğini söyledi. “Kadına ve çocuğa yönelik işlenen suçların faillerinin cezasızlıkla ödüllendirildiği bu düzeni reddediyoruz” diyen Kuzuk, mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

“Deniz’e barışı hediye edeceğiz” vurgusuyla konuşmasını sürdüren Kuzuk, kadın özgürlük mücadelesini sürdüreceklerini ve Poyraz’ın adaletini sağlamak için kararlılıkla yola devam edeceklerini söyledi. “Kadını hedefe koyan erkek-devlet diline karşı susmayacağız. Bu karanlık düzeni değiştireceğiz” diyerek, sözlerini “Deniz’i unutmadık, unutturmayacağız” mesajıyla sonlandırdı.

Eylem, “Deniz Poyraz ölümsüzdür” sloganları ve alkışlarla sona erdi.

HDP İzmir İl binasına saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz öldürüldü
HDP İzmir İl binasına saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz öldürüldü
17 Haziran 2021
17 Haziran 2021'de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi 38 yaşındaki Deniz Poyraz , polis gözetimi altında partisinin İzmir Konak il merkezinde öldürüldü. Aralık 2022'de fail erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
Deniz Poyraz, 42. yaş gününde mezarında anıldı
Deniz Poyraz, 42. yaş gününde mezarında anıldı
31 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
deniz poyraz deniz poyraz cinayeti
ilgili haberler
Deniz Poyraz, 42. yaş gününde mezarında anıldı
31 Aralık 2024
/haber/deniz-poyraz-42-yas-gununde-mezarinda-anildi-303234
Deniz Poyraz mezarı başında anıldı: Bu ülkede katiller cezasız kalıyor
17 Haziran 2024
/haber/deniz-poyraz-mezari-basinda-anildi-bu-ulkede-katiller-cezasiz-kaliyor-296583
Deniz Poyraz doğum gününde anıldı
2 Ocak 2024
/haber/deniz-poyraz-dogum-gununde-anildi-290051
Deniz Poyraz ‘retweetine’ dava açılan gazeteci Rabia Çetin beraat etti
6 Kasım 2023
/haber/deniz-poyraz-retweetine-dava-acilan-gazeteci-rabia-cetin-beraat-etti-287499
Deniz Poyraz doğum gününde mezarı başında anıldı
31 Aralık 2022
/haber/deniz-poyraz-dogum-gununde-mezari-basinda-anildi-272211
TBB BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN
"Deniz Poyraz dosyası AİHM'den hak ihlali kararıyla dönecek"
28 Aralık 2022
/haber/deniz-poyraz-dosyasi-aihm-den-hak-ihlali-karariyla-donecek-272072
Deniz Poyraz Davası | Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis
27 Aralık 2022
/haber/deniz-poyraz-davasi-gencer-e-agirlastirilmis-muebbet-ve-9-yil-hapis-272016
Lawyer: 'They will close Deniz Poyraz case without solving the murder'
26 December 2022
/haber/lawyer-they-will-close-deniz-poyraz-case-without-solving-the-murder-272009
Barolardan Deniz Poyraz için Adalet Nöbeti
26 Aralık 2022
/haber/barolardan-deniz-poyraz-icin-adalet-nobeti-272007
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Deniz Poyraz, 42. yaş gününde mezarında anıldı
31 Aralık 2024
/haber/deniz-poyraz-42-yas-gununde-mezarinda-anildi-303234
Deniz Poyraz mezarı başında anıldı: Bu ülkede katiller cezasız kalıyor
17 Haziran 2024
/haber/deniz-poyraz-mezari-basinda-anildi-bu-ulkede-katiller-cezasiz-kaliyor-296583
Deniz Poyraz doğum gününde anıldı
2 Ocak 2024
/haber/deniz-poyraz-dogum-gununde-anildi-290051
Deniz Poyraz ‘retweetine’ dava açılan gazeteci Rabia Çetin beraat etti
6 Kasım 2023
/haber/deniz-poyraz-retweetine-dava-acilan-gazeteci-rabia-cetin-beraat-etti-287499
Deniz Poyraz doğum gününde mezarı başında anıldı
31 Aralık 2022
/haber/deniz-poyraz-dogum-gununde-mezari-basinda-anildi-272211
TBB BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN
"Deniz Poyraz dosyası AİHM'den hak ihlali kararıyla dönecek"
28 Aralık 2022
/haber/deniz-poyraz-dosyasi-aihm-den-hak-ihlali-karariyla-donecek-272072
Deniz Poyraz Davası | Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis
27 Aralık 2022
/haber/deniz-poyraz-davasi-gencer-e-agirlastirilmis-muebbet-ve-9-yil-hapis-272016
Lawyer: 'They will close Deniz Poyraz case without solving the murder'
26 December 2022
/haber/lawyer-they-will-close-deniz-poyraz-case-without-solving-the-murder-272009
Barolardan Deniz Poyraz için Adalet Nöbeti
26 Aralık 2022
/haber/barolardan-deniz-poyraz-icin-adalet-nobeti-272007
Sayfa Başına Git