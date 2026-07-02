Deniz Goktaş li Balafirgeha Stenbolê hat desteserkirin
Komedyen Deniz Goktaş, piştî ku bernameya xwe ya bi navê “Ölü Deniz”(Deryaya Mirî) li ser YouTubeê weşand û ji aliyê kesên nêzî desthilatê ve weke hedef hatibû nîşandan. Deniz Goktaş hat desteserkirin.
Goktaşê ku piştî nîşandana bernameyê ji bo bêhnvedanê çûbû derveyî welat, di dema vegera xwe de hat Balafirgeha Stenbolê û li wir di dema kontrolkirina pasaportê de hat desteserkirin.
Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê piştî karûbarên destesarkirinê daxuyaniyeke nivîskî belav kir û wiha got:
“Di çarçoveya lêpirsîna ku ji aliyê Serdozgeriya me ya Komarê ve li ser dosyeya bi hejmar a 2026/117973an tê meşandin de, gumanbar Îmran Deniz Goktaş di dîroka 02/07/2026an de li Balafirgeha Stenbolê hatiye zeftkirin.
Lêpirsîn ji aliyê Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve bi hûrgulî tê meşandin.”
Dozgeriyê berê jî bi tometa ku “bi eşkereyî nirxên olî yên ku beşek ji gel qebûl dike, piçûk xistiye” derbarê Goktaş de lêpirsîn dabû destpêkirin.
Tê çaverêkirin ku Goktaşê ku birin Şaxa Ewlehiyê ya li Kolana Vatanê, di çarçoveya vê lêpirsînê de îfadeyê bide.
Di hefteyekê de 8,7 milyon car hat temaşekirin
Deniz Goktaş pêşandana bernameya xwe ya bi navê “Deryaya Mirî(Ölü Deniz)” di 1ê Hezîranê de li Harbiyeyê tomar kiribû û di 25ê Hezîranê de li ser YouTubeê weşandibû. Ev bername di nav 7 rojan de 8,6 milyon car hat temaşekirin. Beşên ji vê pêşandanê li seranserê medyaya civakî belav bûn û bi milyonan car hatin temaşekirin.
Hinek beşên vê bernameyê yên ku li ser medyaya civakî hatibûn parvekirin, ji aliyê BTKê ve hatin astengkirin.
Kesên wekî Serokê Giştî yê BBPê Mustafa Destici, Şaredarê berê yê Enqereyê Melih Gokçek û Endamê berê yê MKYK’ya AKPê Şamil Tayyar, Goktaş wekî hedef nîşan dabûn.
(HA/AY)