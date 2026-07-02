Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

Komedi gösterisi “Ölü Deniz” adlı oyunu YouTube’da yayınlamasının ardından iktidara yakın çevrelerce hedef gösterilen komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı.

Gösteri sonrası tatil için yurtdışına çıkan Göktaş, dönüşte İstanbul Havalimanına geldi. Pasaport kontrolünde de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı işleminin ardından yazılı açıklama yaptı. Şöyle dedi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 02/07/2026 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştır.

Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir.”

Savcılık, daha önce “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla Göktaş hakkında soruşturma başlatmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülen Göktaş'ın soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor.

Bir haftada 8,7 milyon izlendi

Deniz Göktaş “Ölü Deniz” adlı gösterisini 1 Haziran’da Harbiye'de kaydetti. 25 Haziran’da da YouTube’da yayımladı. 7 günde 8,6 milyon izlendi. Gösterisinden kesitler tüm sosyal medyada dolaşıma girdi, milyonlarca izlenme aldı.

Gösterinin sosyal medyada paylaşılan bazı bölümleri BTK tarafından erişime engellendi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek AKP’nin eski MKYK Üyesi Şamil Tayyar gibi isimler Göktaş’ı hedef gösterdi.

(HA)